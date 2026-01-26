【夜期時段】即月期指最新報26742點，跌6點，低水24點

即月期指在夜期時段開市報26752點，升4點，低水14點，最新報26742點，跌6點，低水24點，合約成交332張。
即月國指期貨在夜期時段開市報9144點，升4點，低水3點，最新報9136點，跌4點，低水11點，合約成交1132張。
《經濟通通訊社26日專訊》
26/01/2026 17:20
IPON