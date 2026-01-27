期指高開170點報26918，國指期貨升54點報9194

期指高開170點報26918，國指期貨高開54點報9194，科指期貨高開16點報5740。
《經濟通通訊社27日專訊》
27/01/2026 09:15
