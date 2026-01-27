《日入而息》曾國衞因健康理由辭任政制及內地事務局局長，馬化騰稱已退出京東美團投資

|李家超稱政制及內地事務局局長曾國衞因健康問題辭任局長；坊間對政府高層變動揣測不正確，未有計劃再有司局長人事變動；從夏寶龍感想中獲得四點領悟及看法，未來施政將繼續擔當重要領導和行政主導角色；乘搭交通工具必須強制佩戴為保障乘客安全，希望市民認清事實
|本港去年12月出口升26.1%，進口升30.6%，兩者均勝預期
|鳴鳴很忙(01768)暗盤收高逾72%，每手賺逾萬元
|馬化騰稱騰訊(00700)已從美團、京東投資退出，目前唯一值得投入的是AI；螞蟻靈波開源LingBot-Depth模型，可為智能終端賦予三維視覺
|阿里巴巴(09988)發布最新AI模型Qwen3-Max-Thinking，號稱性能追上國際頂尖模型；阿里發布新推理模型Qwen3-Max-Thinking，表現媲美GPT-5.2；國星宇航已將千問3大模型部署至太空並成功執行推理任務；「北水」持股比例逾11%，互聯互通機制提供流動性支持
|百度(09888)智能雲上調今年AI相關收入增速目標至200%；百度文心App再開啟群聊內測，支持多人多AI助手互動
|小鵬汽車(09868)顧宏地料今年將實現「非常強勁」增長
|許正宇稱逾十家本地及海外銀行參與港金結算公司，短期內召開首次董事會議
|據報智慧財產權數據提供商Patsnap考慮香港及新加坡雙重上市，騰訊有份投資
|電視廣播(00511)與摩登天空簽訂戰略合作，推動華語音樂與影視內容協同發展
|港鐵(00066)首度發行20億澳元綠色債券，創澳元企業綠色債市場規模紀錄
|據報滙豐縮減新加坡零售網點，重心轉向財富管理業務；滙豐指香港正迅速崛起成為亞洲主要黃金市場，擔任內地與全球其他地區之間的重要橋樑
|高盛預期美國聯儲局下半年減息兩次，2027年不再減息；香港地產股出現三重利好因素，惟更偏好中國人工智能等主題
|中國外交部表示英國首相施紀賢應邀明起訪華4天；習近平將晤英國首相施紀賢，50餘家英國企業高管隨訪；施紀賢稱不在中美之間選邊，訪華前夕力推中英經貿合作
|美國駐華大使指特朗普已邀請習近平於8月或9月訪美
|中國去年FDI同比降幅收窄至9.5%，連續第三年下滑；內地12月工業利潤轉增5.3%，去年利潤增0.6%四年最高
|恒指收升361點報27126，時隔逾兩月收盤首企兩萬七，惟北水連續三日外流
|滬綜指收升0.18%，半導體板塊領漲，兩市成交縮量一成
|歐元最新報1.1886/87，日圓最新報153.80/81
|深圳護家科技申請來港上市，美圖持股近兩成四
|同仁堂醫養第四次向港交所遞表，衝擊港股IPO
|京東產發再次遞交上市申請，去年首9個月收入30億元人民幣
|鳴鳴很忙(01768)暗盤收高逾72%，每手賺逾萬元
|據報智慧財產權數據提供商Patsnap考慮香港及新加坡雙重上市，騰訊有份投資
|馬化騰稱騰訊(00700)已從美團、京東投資退出，目前唯一值得投入的是AI；螞蟻靈波開源LingBot-Depth模型，可為智能終端賦予三維視覺
|阿里巴巴(09988)發布最新AI模型Qwen3-Max-Thinking，號稱性能追上國際頂尖模型；阿里發布新推理模型Qwen3-Max-Thinking，表現媲美GPT-5.2；國星宇航已將千問3大模型部署至太空並成功執行推理任務；「北水」持股比例逾11%，互聯互通機制提供流動性支持
|百度(09888)智能雲上調今年AI相關收入增速目標至200%；百度文心App再開啟群聊內測，支持多人多AI助手互動
|豐盛控股(00607)訂立補充認購協議，申請下午復牌
|保利置業(00119)附屬成功發行中期票據籌5億元人民幣
|比亞迪(01211)放棄智利2.9億美元鋰電工廠投資計劃；比亞迪與埃克森美孚簽署備忘錄，探索新能源混動技術領域合作；特斯拉2025年歐洲銷售下跌27%，比亞迪上月新車註冊量增兩倍
|豐盛控股(00607)今早開市前停牌，此前公布折讓兩成配股
|港鐵(00066)首度發行20億澳元綠色債券，創澳元企業綠色債市場規模紀錄
|小鵬汽車(09868)顧宏地料今年將實現「非常強勁」增長
|中銀香港(02388)推出「教育易」貸款優惠
|據報滙豐縮減新加坡零售網點，重心轉向財富管理業務；滙豐指香港正迅速崛起成為亞洲主要黃金市場，擔任內地與全球其他地區之間的重要橋樑
|新地(00016)西沙SIERRA SEA 2B期首輪銷售截收逾4.2萬票，超額認購逾256倍
|吉利(00175)商業模式轉向長期價值創造，已對重點潛力市場增加投資
|渣打香港有望在明年成為全球最大財富管理中心；香港透過獨有優勢可成功幫助投資者從成熟市場分散投資至新興市場
|港交所(00388)陳翊庭稱讓投資者更方便參與香港市場，繼續在技術方面作出投入
|安踏體育(02020)再斥百億併購，惟PUMA盤數差專家未敢睇好
|南華期貨股份(02691)獲批成為NODAL EXCHANGE交易會員
|龍源電力(00916)完成發行20億元人民幣超短期融資券；完成發行20億元人民幣超短期融資券
|滇池水務(03768)呈貢區人民法院查封昆明市官渡鎮不動產並決定司法拍賣
|聯交所對天譽置業(00059)前執董兼主席余斌作出董事不適合性聲明及譴責
|領展(00823)6億美元票據完成定價，下月2日發行並上市
|中國動向(03818)附屬從滙豐人壽認購理財產品，金額為4350萬美元
|BOSS直聘(02076)受託人在公開市場上購買合共13.7萬股普通股
|頤海國際(01579)批准採納2026年股份獎勵計劃
|中生製藥(01177)一項針對乙肝創新藥二期臨床試驗完成
|先聲藥業(02096)附屬與勃林格殷格翰簽署獨家授權許可協議
|恒大物業(06666)據報本月有望收到具有約束力收購報價
|工銀亞洲98日港元定存年息高達2.75厘，188日2.5厘
|WeLab Bank夥Mastercard推出多幣種扣帳卡
|GUANZE MEDICAL(02427)公司股份昨日起短暫停止買賣，以待刊發內幕消息
|中國核能科技(00611)李鴻衛辭任董事會主席，王浩瑩接任
|偉能集團(01608)清盤呈請聆訊延期至5月13日
|南方東英ETP資產管理規模按年升48%，其科指ETF資金淨流入排行第一
|海通恆信(01905)全年純利跌5.8%至14.2億人幣
|威勝控股(03393)申請分拆惟遠能源在港交所主板上市
|天津發展(00882)出售百利融資租賃全部權益
|復宏漢霖(02696)一項聯合實體瘤治療臨床試驗申請在內地獲批
|南韓料取代日本，成中國遊客春節出境遊首選目的地
|人社部截至去年底基本養老保險基金委託投資規模近3萬億；去年全國新增就業1267萬人，就業形勢總體穩定；官媒指人社部將出台應對人工智能影響促就業文件
|稅務總局去年科研技術服務業銷售收入同比增長超兩成
|中國去年FDI同比降幅收窄至9.5%，連續第三年下滑；內地12月工業利潤轉增5.3%，去年利潤增0.6%四年最高
|丁薛祥稱系統謀劃部署科技工作，提升國家創新體系整體效能
|中科院成功研制場強35.6T全超導磁體，相當於地磁場70多萬倍
|中國科學院大學星際航行學院成立，課程包括行星宜居性等
|具身智能機器人「天工」直連衛星，完成地面無網絡環境自主作業
|交通運輸部指春節假期免收7座及以下小型客車通行費
|海南自貿港擬推兩項外匯便利化政策，結匯資金可借款
|武漢病毒研究所團隊表示口服核甘藥物可抑制尼帕病毒；研究指VV116可抗擊尼帕病毒，內媒指距真正應用尚遠，仍處臨床前研究階段；國家疾控局指中國尚未發現尼帕病毒感染個案，需加強防範境外輸入風險
|吉林省退出地方債務高風險省份名單，去年GDP增長5%
|內地品牌金飾克價普遍上調，最高漲至1585元
|人行4020億逆回購利率持平，淨投放780億；去年末房地產貸款餘額同比降1.6%，消費性貸款餘額增0.7%
|DeepSeek發布OCR 2模型，AI能以人類邏輯順序「看」圖像
|宇樹成為2026年春晚合作夥伴，人形機器人企業組團登台
|深圳水貝「投資銀條」產品走紅，千克銀條售價超三萬
|市監總局指羅馬仕未獲認證即生產充電寶兼虛假標註電池容量
|上期所表示18名客戶涉未申報實控關係，將被限制開倉及出金
|國科微指成本壓力加劇，1月起部分芯片產品漲價80%
|台股收升0.79%，報32317.92點，連續三日創收市新高
|習近平晤芬蘭總理稱中歐是夥伴不是對手，雙方合作大於競爭
|施紀賢稱不在中美之間選邊，訪華前夕力推中英經貿合作；中國外交部表示英國首相施紀賢應邀明起訪華4天；習近平將晤英國首相施紀賢，50餘家英國企業高管隨訪
|美國駐華大使指特朗普已邀請習近平於8月或9月訪美
|中國石油據報暫停購買美國控制下委內瑞拉原油
|挪威主權財富基金要為應對更多美國威脅做好準備
|林肯號航母抵達中東，美伊展開非正式接觸
|兩名明州示威者遭ICE射殺激起公憤，特朗普派親信滅火並軟化態度；達利歐警告明尼蘇達州衝突或加速美國衰落
|澳元升向三年來最高水平，市場將其視為避險貨幣
|韓國股市早盤一度下跌逾1%，特朗普關稅影響三星電子和現代汽車
|歐盟啟動調查社交平台X內置聊天機械人Grok
|Nike正調查可能的數據外洩事件，黑客組織據稱已公布1.4TB數據
|蘋果周四盤後公布首季業績，iPhone料推動營收破千億
|美光科技將在新加坡投資240億美元，擴大記憶體晶片產能
|李家超稱從夏寶龍感想中獲得四點領悟及看法，未來施政將繼續擔當重要領導和行政主導角色；乘搭交通工具必須強制佩戴為保障乘客安全，希望市民認清事實；政制及內地事務局局長曾國衞因健康問題辭任局長；坊間對政府高層變動揣測不正確，未有計劃再有司局長人事變動
|國務院免去政制及內地事務局局長曾國衞職務
|創新科技及工業局局長訪問泰國及馬來西亞
|陳茂波稱香港重點發展AI等領域，具強勁基礎及競爭優勢
|許正宇稱逾十家本地及海外銀行參與港金結算公司，短期內召開首次董事會議
|陳浩濂稱正採取不同措施助發行人捉緊科技發展機遇
|金管局及私隱專員公署加強合作打擊詐騙及保障個人資料
|銀公歡迎金管局增加人民幣業務資金安排額度；中銀香港歡迎人行及金管局新措施，穩步推進香港離岸人民幣市場建設
|MSCI指生成式人工智能正在重新定義金融與投資的本質
|高盛預期美國聯儲局下半年減息兩次，2027年不再減息；香港地產股出現三重利好因素，惟更偏好中國人工智能等主題
|引進辦預計3月至4月公布第6批重點企業，涉及約20家企業
|本港去年12月出口升26.1%，進口升30.6%，兩者均勝預期
|南韓英雄聯盟LCK聯賽，下月移師啟德舉行
|內地卡拉OK品牌星聚會KTV於中環蘭桂坊及銅鑼灣兩間分店開幕
|證券及期貨專業總會歡迎政府主導黃金市場革新，支持政府構建具備中央對手方功能的官方結算平台
|即月期指最後交易價27069升321點，成交146697張
【你點睇？】日本提早眾議院大選，高市劍指議席過半，你認為其目標能否實現？ ► 立即投票