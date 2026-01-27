《日入而息》曾國衞因健康理由辭任政制及內地事務局局長，馬化騰稱已退出京東美團投資

深圳護家科技申請來港上市，美圖持股近兩成四

同仁堂醫養第四次向港交所遞表，衝擊港股IPO

京東產發再次遞交上市申請，去年首9個月收入30億元人民幣

鳴鳴很忙(01768)暗盤收高逾72%，每手賺逾萬元

據報智慧財產權數據提供商Patsnap考慮香港及新加坡雙重上市，騰訊有份投資

馬化騰稱騰訊(00700)已從美團、京東投資退出，目前唯一值得投入的是AI；螞蟻靈波開源LingBot-Depth模型，可為智能終端賦予三維視覺

阿里巴巴(09988)發布最新AI模型Qwen3-Max-Thinking，號稱性能追上國際頂尖模型；阿里發布新推理模型Qwen3-Max-Thinking，表現媲美GPT-5.2；國星宇航已將千問3大模型部署至太空並成功執行推理任務；「北水」持股比例逾11%，互聯互通機制提供流動性支持

百度(09888)智能雲上調今年AI相關收入增速目標至200%；百度文心App再開啟群聊內測，支持多人多AI助手互動

豐盛控股(00607)訂立補充認購協議，申請下午復牌

保利置業(00119)附屬成功發行中期票據籌5億元人民幣

比亞迪(01211)放棄智利2.9億美元鋰電工廠投資計劃；比亞迪與埃克森美孚簽署備忘錄，探索新能源混動技術領域合作；特斯拉2025年歐洲銷售下跌27%，比亞迪上月新車註冊量增兩倍

豐盛控股(00607)今早開市前停牌，此前公布折讓兩成配股

港鐵(00066)首度發行20億澳元綠色債券，創澳元企業綠色債市場規模紀錄

小鵬汽車(09868)顧宏地料今年將實現「非常強勁」增長

中銀香港(02388)推出「教育易」貸款優惠

據報滙豐縮減新加坡零售網點，重心轉向財富管理業務；滙豐指香港正迅速崛起成為亞洲主要黃金市場，擔任內地與全球其他地區之間的重要橋樑

新地(00016)西沙SIERRA SEA 2B期首輪銷售截收逾4.2萬票，超額認購逾256倍

吉利(00175)商業模式轉向長期價值創造，已對重點潛力市場增加投資

渣打香港有望在明年成為全球最大財富管理中心；香港透過獨有優勢可成功幫助投資者從成熟市場分散投資至新興市場

港交所(00388)陳翊庭稱讓投資者更方便參與香港市場，繼續在技術方面作出投入

安踏體育(02020)再斥百億併購，惟PUMA盤數差專家未敢睇好

南華期貨股份(02691)獲批成為NODAL EXCHANGE交易會員

龍源電力(00916)完成發行20億元人民幣超短期融資券；完成發行20億元人民幣超短期融資券

滇池水務(03768)呈貢區人民法院查封昆明市官渡鎮不動產並決定司法拍賣

聯交所對天譽置業(00059)前執董兼主席余斌作出董事不適合性聲明及譴責

領展(00823)6億美元票據完成定價，下月2日發行並上市

中國動向(03818)附屬從滙豐人壽認購理財產品，金額為4350萬美元

BOSS直聘(02076)受託人在公開市場上購買合共13.7萬股普通股

頤海國際(01579)批准採納2026年股份獎勵計劃

中生製藥(01177)一項針對乙肝創新藥二期臨床試驗完成

先聲藥業(02096)附屬與勃林格殷格翰簽署獨家授權許可協議

恒大物業(06666)據報本月有望收到具有約束力收購報價

工銀亞洲98日港元定存年息高達2.75厘，188日2.5厘

WeLab Bank夥Mastercard推出多幣種扣帳卡

GUANZE MEDICAL(02427)公司股份昨日起短暫停止買賣，以待刊發內幕消息

中國核能科技(00611)李鴻衛辭任董事會主席，王浩瑩接任

偉能集團(01608)清盤呈請聆訊延期至5月13日

南方東英ETP資產管理規模按年升48%，其科指ETF資金淨流入排行第一

海通恆信(01905)全年純利跌5.8%至14.2億人幣

威勝控股(03393)申請分拆惟遠能源在港交所主板上市

天津發展(00882)出售百利融資租賃全部權益