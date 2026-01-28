期指高開203點報27272，國指期貨升57點報9288

期指高開203點報27272，國指期貨高開57點報9288，科指期貨高開28點報5766。
《經濟通通訊社28日專訊》
28/01/2026 09:15
