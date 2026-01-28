即月期指最後交易價27808升739點，成交121773張

即月期指最後交易價27808，升739點，低水19點，成交121773張。即月國指期貨最後交易價9509，升278點，低水3點，成交222537張。另外，即月科指期貨最後交易價5897，升159點，低水3點，成交200756張。
《經濟通通訊社28日專訊》
28/01/2026 16:46
