  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
期貨新聞

28/01/2026 16:46

即月期指最後交易價27808升739點，成交121773張

　　即月期指最後交易價27808，升739點，低水19點，成交121773張。即月國指期貨最後交易價9509，升278點，低水3點，成交222537張。另外，即月科指期貨最後交易價5897，升159點，低水3點，成交200756張。
《經濟通通訊社28日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

上一篇新聞︰28/01/2026 17:09  《外圍焦點》加拿大央行及美儲局公布議息結果，歐洲央行執委發…

下一篇新聞︰28/01/2026 16:31  即月期指最後交易價２７８０８升７３９點，低水１９點

其他
More

28/01/2026 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２７７６１點，跌４７點，低水６６點

28/01/2026 15:31  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨７０３７﹒３升２８﹒…

28/01/2026 09:15  期指高開２０３點報２７２７２，國指期貨升５７點報９２８８

28/01/2026 09:07  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨７０２３﹒７５升１５…

28/01/2026 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１４１８５３張減逾五萬八張

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

對英國首相訪華，中英預期不同

27/01/2026 18:06

大國博弈

黃瑋傑：金價前景續睇好，宜趁低吸納

27/01/2026 10:36

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區