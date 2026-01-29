  • 會員
期貨新聞

29/01/2026 17:08

《外圍焦點》歐元區公布消費者信心指數，美國公布進出口等數據

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 歐元區1月消費者信心指數今晚6:00pm公布
▷ 美國11月進出口數據今晚9:30pm公布
▷ 美股28日收盤標指微跌0.01%，道指微升0.02%

　　美股昨日(28日)走勢反覆，標指盤中首度突破7000點大關，惟隨後受獲利回吐及聯儲局議息結果影響，收市微跌0.01%，收報6978.03點。道指微升0.02%，報49015.6點；納指升0.17%，報23857.45點。港股方面，恒生指數收市報27968，升141點或0.5%，成交3320億元。

　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:00pm，歐洲央行銀行業監管官員唐納利參加一場爐邊談話活動。10:30pm，歐洲央行執委奇波洛內在新年論壇活動中進行遠距對話。

　　數據方面，今日5:00pm，歐元區公布12月貨幣供應M3，年率升幅料維持於3%。今晚6:00pm，歐元區公布1月消費者信心指數。9:30pm，美國公布11月出口，月率料由2.6%逆轉至下滑1.7%；11月進口月率料由下滑3.2%改善至升2.3%；11月貿易收支料由負294億美元惡化至負440億美元；連續申請失業救濟金人數料由184.9萬升至185萬；首次申請失業救濟金人數料由20萬升至20.5萬。11:00pm，美國公布11月耐用品訂單；11月工廠訂單料由下滑1.3%改善至升1.6%；11月批發庫存月率升幅料維持於0.2%；11月批發貿易月率跌幅料由0.4%收窄至0.1%。

　　在美國，今日公布業績的公司有：蘋果(US.AAPL)、康卡斯特(US.CMCSA)、萬事達(US.MA)、維薩(US.V)等。
《經濟通通訊社29日專訊》

