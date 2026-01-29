期指低開277點報27540，國指期貨跌71點報9438

期指低開277點報27540，國指期貨低開71點報9438，科指期貨低開67點報5830。
《經濟通通訊社29日專訊》
29/01/2026 09:15
