期貨新聞

29/01/2026 16:46

2月期指最後交易價28055升151點，成交115209張

　　是日期指結算，即月期指估計結算價為27901，即月國指期貨估計結算價為9527，而即月科指期貨估計結算價為5843。

　　2月期指最後交易價28055，升151點，高水87點，成交115209張。2月國指期貨最後交易價9584，升45點，高水31點，成交148613張。另外，2月科指期貨最後交易價5860，跌61點，高水19點，成交181410張。
《經濟通通訊社29日專訊》

