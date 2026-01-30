  • 會員
期貨新聞

30/01/2026 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數156525張，增19944張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為156525張，較前增19944張；若計入其他月份的未平倉合約，總數169697張，增20969張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
29/01(四)1565251994416969720969
28/01(三)30839-41245179567-368
27/01(二)72084-383531799358508
26/01(一)110437-910417142728448
23/01(五)119541-12042142979-7571

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
29/01(四)530741808620841880
28/01(三)9039-10844692437523
27/01(二)19883-11190617202472
26/01(一)31073-1783959248-1744
23/01(五)48912-440609921479

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社30日專訊》

