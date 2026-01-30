  • 會員
說說心理話
期貨新聞

30/01/2026 17:00

《外圍焦點》歐元區公布第四季GDP，美國公布PPI等數據

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 歐元區公布第四季GDP數據，季率料由0.3%收窄至0.2%
▷ 美國公布12月PPI數據，年率升幅料由3%降至2.8%
▷ 德國公布1月CPI年率升幅料由1.8%擴至1.9%

　　市場正消化科技巨企的業績表現，同時評估聯儲局最新的利率決定，以及華盛頓迫在眉睫的政府停擺風險。道指昨日(29日)收市升55.96點或0.11%，報49071.56點；標普500指數跌9.02點或0.13%，報6969.01點；納指因科技巨企微軟(US.MSFT)暴跌而受拖累，收市跌172.33點或0.72%，報23685.12點。港股方面，恒生指數收市報27387，跌580點或2.1%，成交3016億元。

　　各國重要經濟活動方面，本港時間31日凌晨1:30am，歐洲央行銀監會主席布赫發表講話。2:30am，聖路易斯聯儲總裁穆薩萊姆在阿肯色大學一場午餐會中就美國經濟和貨幣政策發表講話，並參加討論。

　　數據方面，今日5:00pm，德國公布第四季國內生產總值，年率升幅料維持於0.3%，經季節調整季率料由持平升上0.2%。今晚6:00pm，歐元區公布第四季國內生產總值，經季節調整季率升幅料由0.3%收窄至0.2%，經季節調整年率升幅料由1.4%收窄至1.3%；12月失業率料維持於6.3%。9:00pm，德國公布1月消費者物價指數，月率料維持不變，年率升幅料由1.8%擴大至1.9%。9:30pm，美國公布12月生產者物價指數，月率升幅料維持於0.2%，年率升幅料由3%收窄至2.8%。10:45pm，美國公布1月芝加哥採購經理人指數，料由42.7升至43.7。

　　在美國，今日公布業績的公司有：雪佛龍(US.CVX)、奧瑞金種業(US.SEED)、埃克森美孚(US.XOM)等。
《經濟通通訊社30日專訊》

