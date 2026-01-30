《日入而息》長和指巴拿馬法院裁決背棄合約精神，本港去年經濟預估增長加快至3.5%

巴拿馬最高法院裁定長和(00001)涉及當地兩個港口合同違憲；巴拿馬港口公司表示巴拿馬最高法院裁決背棄合約精神令人不齒，永久保留法律追究權利；外交部回應巴拿馬港口裁決：採取一切必要措施，堅決維護合法權益；特區政府強烈不滿巴拿馬港口判決，籲港企應認真審視現在當地投資

恒隆地產(00101)去年盈利18億元減16%，物業公允值減少近14億元，派息維持4毫；去年基本純利按年升3.5%，香港零售物業組合收入跌4%；今年整體市況續面臨壓力，香港零售租金可望靠穩；恒隆指全球局勢仍不明朗採審慎樂觀態度面對，減債仍是首要目標；盧韋柏稱退休非突然決定，期待在恒隆多年來種下的種子持續發芽生長，直至開花結果

恒隆集團(00010)去年盈利減15%至13.7億元，收入跌11%，末期息維持65仙

本港去年第四季GDP預估增3.8%勝預期，全年升3.5%

港府本財年首9個月錄盈餘439億，財政儲備達6982億

金管局表示去年12月新批出按揭貸款額按月減少5.1%至312億元；去年12月外滙基金總資產按月增加444億元；去年12月港元存款升0.4%，人民幣存款跌4.2%；去年第四季負資產住宅按揭宗數2.13萬宗，按季減少32.3%

證監會指示上市保薦人從速進行內部檢討，以糾正招股文件擬備工作中嚴重缺失

滙豐銀行手機應用程式「死機」，部分用戶暫時無法登入；滙豐銀行手機應用程式曾「死機」，發言人指服務正陸續恢復正常

據報滙豐正重建在香港的投資銀行業務，以提升其在香港新股市場佔有率

中原CCL按周升0.64%，創近2年高，有望於新春前突破147點水平

房屋局表示未來3至4年一手住宅潛在供應增至10.4萬伙，貨尾2.3萬伙

許正宇稱與上海黃金交易所合作，可進一步提升本港整體黃金市場的認受性和參與度；強積金「全自由行」第二階段籌備工作已開始，擬明年上半年提交修例草案；現階段不會推行徵收邊境建設費措施

陳美寶稱盡快安排刪除有關巴士安全帶法律條文，隨後先諮詢立法會條例再推出

特朗普稱計劃同伊朗對話，「希望不動用武力」；將對在美國銷售的加拿大飛機徵收50%關稅，並取消認證

李強晤施紀賢：完善政府間對話機制，加強金融監管、市場互聯互通等對接