《日入而息》長和指巴拿馬法院裁決背棄合約精神，本港去年經濟預估增長加快至3.5%

|巴拿馬最高法院裁定長和(00001)涉及當地兩個港口合同違憲；巴拿馬港口公司表示巴拿馬最高法院裁決背棄合約精神令人不齒，永久保留法律追究權利；外交部回應巴拿馬港口裁決：採取一切必要措施，堅決維護合法權益；特區政府強烈不滿巴拿馬港口判決，籲港企應認真審視現在當地投資
|恒隆地產(00101)去年盈利18億元減16%，物業公允值減少近14億元，派息維持4毫；去年基本純利按年升3.5%，香港零售物業組合收入跌4%；今年整體市況續面臨壓力，香港零售租金可望靠穩；恒隆指全球局勢仍不明朗採審慎樂觀態度面對，減債仍是首要目標；盧韋柏稱退休非突然決定，期待在恒隆多年來種下的種子持續發芽生長，直至開花結果
|恒隆集團(00010)去年盈利減15%至13.7億元，收入跌11%，末期息維持65仙
|本港去年第四季GDP預估增3.8%勝預期，全年升3.5%
|港府本財年首9個月錄盈餘439億，財政儲備達6982億
|金管局表示去年12月新批出按揭貸款額按月減少5.1%至312億元；去年12月外滙基金總資產按月增加444億元；去年12月港元存款升0.4%，人民幣存款跌4.2%；去年第四季負資產住宅按揭宗數2.13萬宗，按季減少32.3%
|證監會指示上市保薦人從速進行內部檢討，以糾正招股文件擬備工作中嚴重缺失
|滙豐銀行手機應用程式「死機」，部分用戶暫時無法登入；滙豐銀行手機應用程式曾「死機」，發言人指服務正陸續恢復正常
|據報滙豐正重建在香港的投資銀行業務，以提升其在香港新股市場佔有率
|中原CCL按周升0.64%，創近2年高，有望於新春前突破147點水平
|房屋局表示未來3至4年一手住宅潛在供應增至10.4萬伙，貨尾2.3萬伙
|許正宇稱與上海黃金交易所合作，可進一步提升本港整體黃金市場的認受性和參與度；強積金「全自由行」第二階段籌備工作已開始，擬明年上半年提交修例草案；現階段不會推行徵收邊境建設費措施
|陳美寶稱盡快安排刪除有關巴士安全帶法律條文，隨後先諮詢立法會條例再推出
|特朗普稱計劃同伊朗對話，「希望不動用武力」；將對在美國銷售的加拿大飛機徵收50%關稅，並取消認證
|李強晤施紀賢：完善政府間對話機制，加強金融監管、市場互聯互通等對接
|中國據報有條件批准DeepSeek購買英偉達H200芯片
|恒指七連升終迎大回吐，收跌580點報27387北水續入場，全周仍升637點
|滬綜指縮量收跌0.96%守4100點，2026年首月累漲3.8%
|歐元最新報1.1912/14，日圓最新報154.20/21
|恒隆集團(00010)去年盈利減15%至13.7億元，收入跌11%，末期息維持65仙
|恒隆地產(00101)去年盈利18億元減16%，物業公允值減少近14億元，派息維持4毫；去年基本純利按年升3.5%，香港零售物業組合收入跌4%
|津上機床中國(01651)首三季收入增28%，盈利增長超51%
|阿童木機器人申在港IPO，去年首三季轉賺94萬人民幣
|「榮泰電工器材」向聯交所遞上市申請，去年首九個月多賺逾23%
|美聯集團(01200)去年首11個月稅前溢利按年上升逾兩成，昨舉行2026周年晚宴
|筆克遠東(00752)上財年多賺近22%收入增14%，末期息增至9仙，特別息4.5仙准以股代息
|HPC(01742)全年虧轉盈3593.9萬坡元，不派息
|長汽(02333)去年純利跌21.7%至99.12億人幣
|香港電訊(06823)推「娛樂無縫月費計劃」，一個月費享不限速本地5G數據及NowTV組合內容
|金奧國際(00009)退市覆核遭駁回下周一起除牌，現已停牌近十個月
|恒隆(00010)全球局勢仍不明朗採審慎樂觀態度面對，減債仍是首要目標；盧韋柏稱退休非突然決定，期待在恒隆多年來種下的種子持續發芽生長，直至開花結果
|恒隆地產(00101)今年整體市況續面臨壓力，香港零售租金可望靠穩
|康哲藥業(00867)創新藥治白癜風乳膏獲內地批准上市，為國內首例
|石四藥(02005)治心動過速注射液獲內地藥監局發生產註冊批件
|商湯(00020)開源SenseNova-MARS，模態搜索推理能力創新高
|巴拿馬最高法院裁定長和(00001)涉及當地兩個港口合同違憲；巴拿馬港口公司表示巴拿馬最高法院裁決背棄合約精神令人不齒，永久保留法律追究權利；外交部回應巴拿馬港口裁決：採取一切必要措施，堅決維護合法權益
|據報阿里(09988)考慮未來三年AI投入增至4800億元人民幣
|字節跳動CEO表示今年公司關鍵詞是「勇攀高峰」，繼續加碼人才投入
|易方達全球黃金礦業精選指數ETF(02824)首掛，為近兩年首發規模最大股票型ETF
|恒生銀行據報將迎來首位外籍CFO，現任財務總監蘇雪冰將會回巢滙豐
|星展香港委任徐慶為董事總經理兼香港高級風險總監及北亞區信貸總監
|滙豐銀行手機應用程式「死機」，部分用戶暫時無法登入；據報滙豐正重建在香港的投資銀行業務，以提升其在香港新股市場佔有率；滙豐銀行手機應用程式曾「死機」，發言人指服務正陸續恢復正常
|渣打料聯儲局年內不會再減息，今年環球市場出現極端情況機率更高
|興證國際(06058)附屬購買票據，總代價為約1709萬美元
|瑞安房地產(00272)已於昨日接納、購買及註銷有效提交的本金總額2.95億美元票據
|弘陽地產(01996)提早重組支持協議費用期限延長至下月27日
|筆克遠東(00752)內地車企激烈「內捲」致收款具挑戰，正就潛在收購計劃進行商討
|中慧生物(02627)國家藥監局已批准三價流感病毒亞單位疫苗的新藥申請
|載通(00062)馬紹祥獲委任為副主席
|海豐國際(01308)擬建造集裝箱船舶，最高總代價為7636萬美元
|晨訊科技(02000)陳梓妍辭任首席財務總監，朱文輝接任
|BOSS直聘(02076)受託人昨購約31.7萬股A類普通股
|城建設計(01599)公眾持股量約23.7%低於規定，擬實施H股全流通
|遇見小麵(02408)擬回購不超過1億元H股股份
|中建富通(00138)《風林火山》票房淨收益將於今年上半年按投資比例分成
|萬科(02202)銷售下滑形勢嚴峻，正全力推進改革化險工作
|嘉里建設港島西區山道出租住宅項目命名為寓成峰，提供69伙
|Keeta與工行亞洲簽署戰略合作協議，涵蓋收單及支付清算等服務
|中證恒生滬港通AH股精明指數成分股將加入三一重工及賽力斯，剔除東航及青啤
|亨泰消費品收購盈凱國際旅遊買賣協議中所有先決條件均已達成
|國開國際投資(01062)姜琪辭任行政總裁，明日起生效
|秦港股份(03369)張小強辭任董事長及執董，聶玉中辭任總裁，丁曉平接任總裁
|鴻騰(06088)公眾持股量百分比跌低於20.48%適用初始指定門檻
|機構料中國1月官方製造業PMI微降至50，新興產業景氣改善
|財政部表示去年證券交易印花稅2035億元，增長57.8%
|上海2025年新增就業人數64.1萬人，失業率4.2%
|深圳去年GDP增5.5%高全國水平，固投大降21.7%，消費增2.3%
|統計局表示去年全國規上文化產業企業利潤同比增6.5%
|監管通報某基金公司違規銷售，暫停新發，高管遭追責
|海南離島免稅新政實施近三個月，累計購物金額破100億
|廣東去年工業增加值增3%消費增2.8%，固投大降17.3%
|知識星球啟動涉資本金融市場違規內容專項治理行動
|人行4775億逆回購利率持平，全周放水5805億
|潘功勝晤高盛集團CEO蘇德巍，就全球經濟金融形勢等交流
|北京二手房掛牌量一個月減超6000套，較最高點減2萬套
|杭州今年首場宅地土拍8.77億成交，溢價率近20%
|多家銀行上調個人客戶上金所延期合約保證金比例
|財政部：去年國企利潤同比降6.3%三年來首降，營收增0.5%；去年財政收入21.6萬億下降1.7%，非稅收入降11%；育兒補貼已惠及3000多萬名嬰幼兒；去年消費品以舊換新產品銷售額超2.6萬億
|外匯局：12月國際收支貨物和服貿順差1072億美元；去年對歐洲非金融類直接投資增20.9%
|專項債收儲土地進展加快，去年擬收儲總金額超7500億元
|中國擬發行約2000億元特別國債，注資國壽等大型險企
|12月中國外匯市場總成交3.99萬億美元，全年42.64萬億美元
|台股收跌1.45%，報32063.75點，台積電跌超1%
|中國公民東京街頭被搶巨款，駐日使館促日方盡快破案
|特朗普稱計劃同伊朗對話，「希望不動用武力」；將對在美國銷售的加拿大飛機徵收50%關稅，並取消認證
|李強出席中英企業家會議閉幕式，籲弘揚「破冰精神」拉緊合作紐帶
|李強晤施紀賢：完善政府間對話機制，加強金融監管、市場互聯互通等對接
|傳特朗普密會沃什後已敲定聯儲局新主席提名，市場波動加劇
|富蘭克林鄧普頓料至少夏季前不急於再減息，白宮對聯儲局主席影響力更顯著
|思博瑞資管表示今年減息空間有限，通脹頑固風險仍不可忽視
|英國首相施紀賢轉抵上海到訪豫園，品嚐滬上名點蝴蝶酥
|財政部表示2月2日起對威士忌酒實施5%進口暫定稅率
|東京通脹放緩，工業產值連續第二個月下降
|瑞銀將黃金目標價上調至6200美元
|美國將10個經濟體列入匯率觀察名單，呼籲中國讓人民幣升值
|比特幣價格亞洲早盤跌至兩個月新低
|特斯拉停產Model S及Model X，轉攻人形機械人Optimus
|軟銀集團股價上漲4.7%，受OpenAI上市預期推動
|阿里、字節跳動將於春節前後推出新模型，爭奪雲市場份額
|中國據報有條件批准DeepSeek購買英偉達H200芯片
|蘋果收購人工智能初創公司Q.ai
|上環兩男子被搶走4000萬日圓，警方正通緝兩名涉案匪徒
|今屆立法會首次前廳交流會下周三舉行，將由陳茂波帶領
|倫敦證券交易所與工行簽署戰略合作備忘錄，深化雙方在跨境人民幣等長期戰略合作
|政府再度委任許慧儀為積金局營運總監及執董，任期三年
|政治局會議表示全國人大、國務院等5家黨組要堅持穩中求進，實現「十五五」良好開局
|特區護照持有人下月初起至明年2月，可免簽往阿塞拜疆旅遊3次
|瑞銀上調黃金目標價至6200美元每盎司，預計年底前小幅回落
|盧寵茂稱政府正與科大敲定第三所醫學院落實細節
|第八次香港與瑞士金融合作對話舉行，加強雙方在金融服務方面合作
|許正宇稱與上海黃金交易所合作，可進一步提升本港整體黃金市場的認受性和參與度；強積金「全自由行」第二階段籌備工作已開始，擬明年上半年提交修例草案；現階段不會推行徵收邊境建設費措施
|跨機構督導小組聚焦兩大策略重點，擴展及深化香港可持續金融市場，支持產品創新及發展
|迅清結算表示截至去年底，債務工具中央結算系統債券託管總額達5.2萬億港元等值
|房屋局表示未來3至4年一手住宅潛在供應增至10.4萬伙，貨尾2.3萬伙
|金管局表示去年12月新批出按揭貸款額按月減少5.1%至312億元；去年12月外滙基金總資產按月增加444億元；去年12月港元存款升0.4%，人民幣存款跌4.2%；去年第四季負資產住宅按揭宗數2.13萬宗，按季減少32.3%
|政府本財年首9個月錄盈餘439億，財政儲備達6982億
|本港去年第四季GDP預估增3.8%勝預期，全年升3.5%
|特區政府強烈不滿巴拿馬港口判決，籲港企應認真審視在當地投資
|中原CCL按周升0.64%，創近2年高，有望於新春前突破147點水平
|中原按揭表示高成數按揭使用率下跌推動今年負資產數字繼續減少
|經絡表示如樓價再升10%，負資產個案或低於15000宗水平
|陳美寶稱盡快安排刪除有關巴士安全帶法律條文，隨後先諮詢立法會條例再推出
|香港與土耳其全面性避免雙重課稅協定生效
【你點睇？】日本提早眾議院大選，高市劍指議席過半，你認為其目標能否實現？ ► 立即投票