期指低開290點報27210，國指期貨跌109點報9242

期指低開290點報27210，國指期貨低開109點報9242，科指期貨低開72點報5667。
《經濟通通訊社2日專訊》
【你點睇？】特朗普提名沃什接掌聯儲局，貴金屬單日暴挫創紀錄。你認為下任聯儲局主席在政策上會如何辦事？貴金屬大跌後你會否考慮趁低買入？► 立即投票
02/02/2026 09:15
02/02/2026 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２６８２４點，升３９點，高水４８點
02/02/2026 16:46 即月期指最後交易價２６７８５跌７１５點，成交１２６２８８張
02/02/2026 16:31 即月期指最後交易價２６７８５跌７１５點，高水９點
02/02/2026 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２４３３１９張增６３４８張
02/02/2026 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數１８７８８８張，減逾二萬張
