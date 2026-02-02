  • 會員
期貨新聞

02/02/2026 09:15

期指低開290點報27210，國指期貨跌109點報9242

　　期指低開290點報27210，國指期貨低開109點報9242，科指期貨低開72點報5667。
《經濟通通訊社2日專訊》

01/02/2026 10:55

