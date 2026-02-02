即月期指最後交易價26785跌715點，高水9點

即月期指最後交易價26785，跌715點，高水9點，暫成交125039張。即月國指期貨最後交易價9085，跌266點，高水5點，暫成交137708張。另外，即月科指期貨最後交易價5532，跌207點，高水6點，暫成交172361張。
02/02/2026 16:31
即月期指最後交易價26785，跌715點，高水9點，暫成交125039張。即月國指期貨最後交易價9085，跌266點，高水5點，暫成交137708張。另外，即月科指期貨最後交易價5532，跌207點，高水6點，暫成交172361張。
《經濟通通訊社2日專訊》
