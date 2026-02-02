【夜期時段】即月期指最新報26824點，升39點，高水48點

即月期指在夜期時段開市報26801點，升16點，高水25點，最新報26824點，升39點，高水48點，合約成交450張。



即月國指期貨在夜期時段開市報9090點，升5點，高水10點，最新報9100點，升15點，高水20點，合約成交872張。

《經濟通通訊社2日專訊》