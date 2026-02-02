《日入而息》港股跌611點逾兩個月最大跌幅，摩通料金價年底升至6300美元

|金銀價格周一續呈跌勢，現貨金一度下跌6.3%；銅價跌勢加劇至4.2%，交易員等待中國多頭進場；摩通料金價年底升至6300美元；瑞銀財富料年末金價回落至5900美元；摩通唐雨旋稱黃金回調屬技術性回調，目標價上調至6150美元
|金管局表示去年第四季中小企信貸狀況大致保持穩定；去年第四季「百分百擔保特惠貸款」壞帳率升至18.67%；金管局余偉文稱香港經濟發展勢頭良好，金融體系保持穩定；金管局余偉文稱爭取3月發出首批穩定幣發行人牌照，惟數量一定不會多；金管局阮國恒稱銀行業整體貸款上升，信貸風險維持可控
|證監會料下財年盈餘14.9億元，受惠交易徵費增加，預留約3%一般薪酬調整；若上市文件缺失較多會暫停審批程序，呼籲保薦人不要只著眼「跑數」
|澳洲會計師公會建議擴大對高增值商品貿易支援，取消現金捐款扣稅35%上限；建議重新推出「科技券」計劃，籲推遲「中小企融資擔保計劃」原有期限；港府2025至26年料錄9億元財政赤字，建議研究引入「新股通」計劃；倡維持最終薪俸稅100%稅務寬減，提供最多6萬元聘用家務助理扣稅額
|騰訊(00700)元寶搶10億紅包活動啟動，元寶App登蘋果中國區免費榜首
|1月RatingDog中國製造業PMI升至50.3，符合預期
|財新指太盟投資、廣東旅遊控股均有意向收購恒大物業(06666)股權
|美《通脹削減法》違反世貿規則，中國商務部指盡快糾錯；中企人員入境美國遭扣查60小時後遣返，中國外交部表示強烈不滿
|特朗普FED揀卒又「TACO」，美元強弱論添市場煩亂；貝萊德據報正建立美債「空倉」，防範利率未能如預期下降
|亞股大調整恒指全日跌611點逾兩個月最大跌幅，收報26775穿兩平均線
|金銀價暴跌，滬綜指重挫2.48%創近10個月最大單日跌幅
|歐元最新報1.1861/64，日圓最新報154.78/79
|牧原股份(02714)傳提前結束機構投資者申購香港發行股份
|東鵬飲料(09980)暗盤報246元，低招股價少於1%
|優必選(09880)開源及升級具身智能大模型Thinker，基準評測奪9項第一
|北京燃氣藍天(06828)索償人上月向高級法院提上訴通知
|首程控股(00697)附屬參與投資華夏中核清潔能源REIT
|易鑫集團(02858)據報考慮發行境外債券
|旭輝控股(00884)約40.75億美元可轉債券暫未發生定期強制轉換
|據報南韓JYP夥騰訊音樂(01698)等組合營，拓大中華市場
|百度(09888)等入股北京人形機器人創新中心，後者增資至約6億元
|騰訊元寶開啟「搶10億紅包」，阿里巴巴(09988)投入30億千問App「春節請客計劃」；支付寶「集福啦」明日零時上線，集齊一套福卡領現金紅包；路透指印度正與Alipay+洽談對接即時支付系統，以支持跨境交易；螞蟻「靈光」升級「閃應用」功能，上傳圖片即可生成應用；螞蟻CEO發全員郵件表示推出「AI Credit」特別激勵方案
|信置(00083)系內新盤1月共沽279伙，套現逾21億元
|小鵬(09868)全球首款AI汽車今日從連雲港啟程，銷往18個國家；1月共交付新車逾2萬輛，海外銷售實體門店按年升逾1.5倍
|恒隆地產(00101)陳文博稱香港房地產市場已觸底，集團轉向「輕資產」戰略降負債率
|滙豐(00005)手機應用程式上周五曾「死機」，金管局余偉文稱初步了解屬內部系統問題
|中國銀聯表示從未發行「農業專屬卡」，不會推「高收益理財」
|PAObank推港元定存優惠，1個月港元定存首五萬年息高達15厘
|比亞迪(01211)推新品牌「領匯」，專注網約車等B端市場，價格將更親民
|康達環保(06136)周偉將辭任財務總監；李中辭任主席，杜林東接任
|藍河控股(00498)與武漢能儲投公司訂立合作框架協議，涉LNG儲氣庫建設及運營
|理士國際(00842)分拆Leoch Energy需更多時間完成美國相關當局批准程序
|愛康醫療(01789)擬於市場上進行股份購回
|新世界(00017)九龍塘項目命名為PAVILIA ROSA，全盤僅提供100伙
|新地(00016)SIERRA SEA 2B期昨次輪沽清，周六再賣238伙入場價461.8萬元起
|招商局置地(00978)去年合同銷售總額按年跌23.9%
|敏實(00425)每手買賣單位將由2000股股份更改為100股股份，本月26日起生效
|環球醫療(02666)附屬於中國境內公開發行公司債（第一期）
|和電(00215)推數碼營銷方案，助中小企推廣宣傳活動及品牌管理等
|中央政治局集體學習，習近平稱推動未來產業發展新突破
|外交部表示深化國際執法合作，加力打擊電詐網賭等跨境犯罪
|稅務總局調整增值稅徵管事項，增值電信服務稅率升至9%
|吳清與上市公司代表交流鞏固資本市場穩中向好勢頭
|中證監擬擴大戰略投資者類型，明確最低持股比例要求
|商務部等推「樂購新春」，鼓勵派消費紅包、加碼有獎發票等
|2025年保險業保費收入6萬億增長放緩至7%，總資產增15%
|中指院表示1月百城新房價格同比漲逾2%，二手房跌超8%；北京1月二手房市場網簽突破1.5萬套
|上金所指若白銀延期合約現單邊市，將上調保證金及漲跌幅限制
|國際金價跳水，內地金飾克價跌穿1500元
|人行750億逆回購利率持平，淨回籠755億
|應急管理部長王祥喜接受中央紀委國家監委審查調查
|庫迪咖啡終止「全場9.9元不限量」，部分產品保留優惠
|深圳水貝銀條價格兩日跌10萬元，有消費者趁金價下跌掃貨
|A股房企去年僅16家料實現盈利，合計預虧超兩千億
|京東家政即日起於180城招募保潔師、家電清洗師各10萬名
|十部門發布低空經濟標準體系建設指南，融合國內外標準規則
|中央發布空間協同規劃，圍繞首都建成世界一流都市圈
|台股收跌1.37%，報31624.03點
|日媒指1月中國赴日航班數減少48%，仙台等十機場零航班
|民調顯示高市早苗有望在日本眾議院選舉中贏得顯著多數席位
|沃什「公私」大背景指雅詩蘭黛豪門女婿，曾助伯南克抵抗金融海嘯
|300萬頁愛潑斯坦檔案曝光，特朗普及蓋茲牽涉其中
|日本財務省數據證實1月期間未進行日圓匯市干預
|韓國股市大跌逾5%，觸發短暫交易停牌；韓股下跌4%，三星電子、SK海力士跌逾4%
|英倫銀行周四料將維持利率不變
|幣安創辦人趙長鵬否認加密貨幣市場崩盤指控
|黃仁勳稱英偉達將參與OpenAI最新融資輪，投資規模或為公司至今最大
|甲骨文今年將籌措至多500億美元資金用於雲投資
|大公時評巴拿馬推翻港企營運港口合約為「司法獻媚」，港企要做好必要風險防範
|李家超稱本港將有自身「五年規劃」，對接國家制定框架
|羅淑佩稱對農曆新年旅遊市道感樂觀，料今年訪港旅客突破5000萬人次
|中原十大屋苑周末錄19宗成交按周升46.2%，創22個月新高
|協成行售出柴灣文華樓3個地舖，合共套現1043.7萬元
|運輸署轄下政府公眾停車場調整收費，私家車月租加價150元
|房委會指西環邨的清拆及遷置將一次過進行，馬頭圍邨將會分兩期重建
