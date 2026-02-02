《日入而息》港股跌611點逾兩個月最大跌幅，摩通料金價年底升至6300美元

騰訊元寶開啟「搶10億紅包」，阿里巴巴(09988)投入30億千問App「春節請客計劃」；支付寶「集福啦」明日零時上線，集齊一套福卡領現金紅包；路透指印度正與Alipay+洽談對接即時支付系統，以支持跨境交易；螞蟻「靈光」升級「閃應用」功能，上傳圖片即可生成應用；螞蟻CEO發全員郵件表示推出「AI Credit」特別激勵方案