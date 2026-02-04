  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
期貨新聞

04/02/2026 19:28

《再戰明天》英倫銀行及歐洲央行公布議息結果，美國公布申請失業金人數

　　英倫銀行及歐洲央行公布議息結果，及美國公布申請失業金人數，料為周四（5日）市場焦點。

　　各國重要經濟活動方面，本港時間周四晚8:00pm，英倫銀行宣布利率決定、公布貨幣政策報告以及會議記錄。9:15pm，歐洲央行公布利率決議；9:45pm，歐洲央行召開新聞發布會。

*澳洲公布進出口數據，歐元區公布零售銷售*

　　數據方面，周四8:30am（本港時間．下同），澳洲公布12月出口；12月進口；12月貿易收支料由29.4億澳元升至35億澳元。3:00pm，德國公布12月工廠訂單，月率料由5.6%逆轉至下滑2.2%。6:00pm，歐元區公布12月零售銷售，月率料由0.2%逆轉至下滑0.2%，年率升幅料由2.3%收窄至1.7%。8:00pm，英國公布官方指標利率，料維持於3.75%。9:15pm，歐元區公布官方指標利率，料維持於2.15%。9:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由182.7萬升至185萬；首次申請失業救濟金人數料由20.9萬升至21.2萬。
《經濟通通訊社4日專訊》

【你點睇？】巴拿馬最高法院裁定長和港口合同違憲，港口營運暫時由丹麥馬士基接管。你認為中方以及長和會否採取措施強力反制，以維護利益？ ► 立即投票

下一篇新聞︰04/02/2026 19:27  《日入而息》長和旗下巴拿馬港口公司就港口合約啟動仲裁，港交所指正處理逾400宗上市申請

其他
More

04/02/2026 17:25  《外圍焦點》歐元區公布ＰＰＩ及ＣＰＩ，美國公布ＡＤＰ就業變動

04/02/2026 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２６７９０點，跌５９點，低水５７點

04/02/2026 16:46  即月期指最後交易價２６８４９升３１點，成交８４２４４張

04/02/2026 16:31  即月期指最後交易價２６８４９升３１點，高水２點

04/02/2026 15:02  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６９５８﹒０升１６﹒…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國極限施壓，古巴危機不遜伊朗

04/02/2026 18:47

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，銀行出招搶短存，恒生一周港元定存...

01/02/2026 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區