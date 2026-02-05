恒指期貨現貨月份未平倉合約總數135657張，增2226張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為135657張，較前增2226張；若計入其他月份的未平倉合約，總數148318張，增2176張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|04/02(三)
|135657
|2226
|148318
|2176
|03/02(二)
|133431
|-4696
|146142
|-4971
|02/02(一)
|138127
|-8194
|151113
|-8021
|30/01(五)
|146321
|-10204
|159134
|-10563
|29/01(四)
|156525
|19944
|169697
|20969
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|04/02(三)
|44399
|-434
|53140
|-583
|03/02(二)
|44833
|-3513
|53723
|-3614
|02/02(一)
|48346
|-630
|57337
|-859
|30/01(五)
|48976
|-4098
|58196
|-3888
|29/01(四)
|53074
|1808
|62084
|1880
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社5日專訊》
【你點睇？】巴拿馬最高法院裁定長和港口合同違憲，港口營運暫時由丹麥馬士基接管。你認為中方以及長和會否採取措施強力反制，以維護利益？ ► 立即投票