  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
期貨新聞

05/02/2026 17:33

《外圍焦點》英倫銀行及歐洲央行公布議息結果，美國公布申請失業金人數

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 英倫銀行及歐洲央行今晚公布利率決定
▷ 美國將公布首次及連續申請失業金人數
▷ AMD業績指引遜色致科技股遭拋售，道指逆市升

　　受晶片大廠AMD(US.AMD)發布遜色的業績指引影響，昨日科技股遭大幅拋售，拖累納指及標指連跌兩日；資金轉向防守性板塊避險，推動道指逆市造好。道指收市升260.31點或0.53%，報49501.3點；標普500指數跌35.09點或0.51%，報6882.72點；納指跌350.61點或1.51%，報22904.58點。港股方面，恒生指數收市報26885，升37點或0.1%，成交3151億元。

　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:00pm，英倫銀行宣布利率決定、公布貨幣政策報告以及會議記錄。9:15pm，歐洲央行公布利率決議；9:45pm，歐洲央行召開新聞發布會。

　　數據方面，今晚6:00pm，歐元區公布12月零售銷售，月率料由0.2%逆轉至下滑0.2%，年率升幅料由2.3%收窄至1.7%。8:00pm，英國公布官方指標利率，料維持於3.75%。9:15pm，歐元區公布官方指標利率，料維持於2.15%。9:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由182.7萬升至185萬；首次申請失業救濟金人數料由20.9萬升至21.2萬。

　　在美國，今日公布業績的公司有：亞馬遜(US.AMZN)、日月光半導體(US.ASX)、康菲石油(US.COP)、Gold.com Inc。(US.GOLD)、Roblox Corp(US.RBLX)等。
《經濟通通訊社5日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

上一篇新聞︰05/02/2026 19:21  《日入而息》中國據報就巴拿馬港口裁定採取反制措施，置易付擴至二手住宅物業買賣

下一篇新聞︰05/02/2026 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２６７９８點，跌８３點，低水８７點

其他
More

05/02/2026 19:22  《再戰明天》日本央行審議委員發表講話，美國公布密大消費者信心指數

05/02/2026 16:46  即月期指最後交易價２６８８１升３２點，成交１１１８５９張

05/02/2026 16:31  即月期指最後交易價２６８８１升３２點，低水４點

05/02/2026 15:05  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６９１１﹒２５，升５點

05/02/2026 09:15  期指低開２５１點報２６５９８，國指期貨跌７９點報８９６９

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中美關係 | FOCUS | 習特通話各有關切，「1+2」焦...

05/02/2026 13:32

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，銀行出招搶短存，恒生一周港元定存...

01/02/2026 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區