即月期指最後交易價26881升32點，成交111859張

即月期指最後交易價26881，升32點，低水4點，成交111859張。即月國指期貨最後交易價9086，升38點，低水7點，成交96231張。另外，即月科指期貨最後交易價5404，升41點，低水2點，成交193319張。
《經濟通通訊社5日專訊》
【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇
05/02/2026 16:46
即月期指最後交易價26881，升32點，低水4點，成交111859張。即月國指期貨最後交易價9086，升38點，低水7點，成交96231張。另外，即月科指期貨最後交易價5404，升41點，低水2點，成交193319張。
《經濟通通訊社5日專訊》
【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇
上一篇新聞︰05/02/2026 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２６７９８點，跌８３點，低水８７點
下一篇新聞︰05/02/2026 16:31 即月期指最後交易價２６８８１升３２點，低水４點
05/02/2026 19:22 《再戰明天》日本央行審議委員發表講話，美國公布密大消費者信心指數
05/02/2026 19:21 《日入而息》中國據報就巴拿馬港口裁定採取反制措施，置易付擴至二手住宅物業買賣
05/02/2026 17:33 《外圍焦點》英倫銀行及歐洲央行公布議息結果，美國公布申請失…
05/02/2026 15:05 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６９１１﹒２５，升５點
05/02/2026 09:15 期指低開２５１點報２６５９８，國指期貨跌７９點報８９６９
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
IPON