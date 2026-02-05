【夜期時段】即月期指最新報26798點，跌83點，低水87點

即月期指在夜期時段開市報26870點，跌11點，低水15點，最新報26798點，跌83點，低水87點，合約成交707張。
即月國指期貨在夜期時段開市報9075點，跌11點，低水18點，最新報9064點，跌22點，低水29點，合約成交1300張。
《經濟通通訊社5日專訊》
05/02/2026 17:20
