【夜期時段】即月期指最新報26798點，跌83點，低水87點

即月期指在夜期時段開市報26870點，跌11點，低水15點，最新報26798點，跌83點，低水87點，合約成交707張。



即月國指期貨在夜期時段開市報9075點，跌11點，低水18點，最新報9064點，跌22點，低水29點，合約成交1300張。

《經濟通通訊社5日專訊》