《日入而息》中國據報就巴拿馬港口裁定採取反制措施，置易付擴至二手住宅物業買賣

|中國據報正準備就巴拿馬港口裁定採取反制措施，或影響中資潛在投資項目
|金管局表示「置易付」將於2月28日擴展至二手住宅物業買賣；第一階段70至80%合資格轉按交易均採用「置易付」；中銀香港支持「置易付」支付安排，為二手住宅物業按揭客戶提供便捷支付方案；渣打銀行去年完成「置易付」二手住宅物業交易測試，相信未來會有更多市民採取新支付方式；經絡指「置易付」為買賣雙方提供高效率且安全雙重保障；王美鳳稱「置易付」延至二手住宅交易可銜接暢順，未來將延至一手買賣交易；中原陳永傑稱「置易付」料有助令物業成交更流暢及安全
|美團(03690)收購內地生鮮電商企業「叮咚」附屬公司，初始代價7.17億美元
|阿里巴巴(09988)大模型品牌統一為「千問」，避免多個名稱混淆；馬雲「視察」阿里千問春節項目組；淘寶閃購總裁方永新料未來3年外賣日均訂單量邁向3億
|財新表示微信封殺元寶紅包鏈接以避「雙標」，騰訊(00700)曾內部思考有否違規
|滙控(00005)據報擬淘汰低績效員工，部分銀行家或面臨零獎金
|市監總局將出台放心消費標準、放心消費主體培育等政策文件；去年為消費者挽回經濟損失43億，整治「內捲式」競爭；去年中國發布國家標準4929項、同比增長56%；破除地方保護和壟斷，嚴防限制競爭措施出台；著力規範外賣平台非理性競爭，有效遏制平台亂收費
|美國財長貝森特稱總統有權干預聯儲局，始終支持強美元政策；聯儲局決定2026年維持大型銀行資本要求不變；聯儲局理事庫克擔心通脹進展停滯，暗示不會支持再次降息
|英偉達向字節賣H200芯片現阻滯，未接受美國政府條件
|恒指全日升37點收報26885，騰訊見半年低後止跌回穩，百勝中國績優股價急升
|滬綜指收跌0.64%，兩市成交縮量一成
|歐元最新報1.1782/84，日圓最新報157.31/33
|卓正醫療(02677)暗盤報80元，高招股價近34%
|牧原股份(02714)暗盤報40元，高招股價近3%
|大族數控(03200)暗盤報115.6元，高招股價近21%
|美高梅中國(02282)去年第四季經調整EBITDAR按年增逾30%
|恒宇集團(02448)建議實施重組，每手買賣單位改為2000股
|康寧醫院(02120)公眾持股量低於聯交所規定
|A股房企去年預虧總額逾2400億，五房企蝕超百億，萬科(02202)居首
|百度(09888)文心助手紅包鏈接被微信屏蔽，已改為口令紅包
|胡潤非國有企業500強指台積電、騰訊(00700)、字節位列前三，美團(03690)跌出前十
|國泰(00293)與全球夥伴推動可持續航空燃油使用量再創新高
|小米(01810)汽車高端化戰略碰壁，據報解散專屬銷售團隊
|腦動極光(06681)與絲路之舟訂立戰略合作協議，共同推動數字健康產業發展
|辦公空間營運商WeWork第五個全新據點正式開始預售，首批會員最快3月進駐
|會德豐DEEP WATER SOUTH第6B期提供154伙，主打三房單位
|商湯(00020)絕影聯合東風汽車推生成式智駕量產方案，在武漢試駕測評
|嗶哩嗶哩(09626)與央視總台再合作，成為馬年春晚獨家彈幕視頻平台
|富衛香港去年首三季新業務首年保費按年升逾九成
|比亞迪(01211)巴西工廠提速推進汽車零部件本地化
|零跑汽車(09863)COO徐軍稱2026年目標銷量105萬台，「多一台算我輸」
|信利國際(00732)1月綜合營業淨額按年增13.5%
|君聖泰醫藥(02511)治療脂肪性肝炎藥物IIb期臨床研究完成
|復宏漢霖(02696)授出治療肺癌藥物開發、生產及商業化許可
|滙控(00005)據報擬淘汰低績效員工，部分銀行家或面臨零獎金
|竣球控股(01481)被證監會指股權高度集中
|BOSS直聘(02076)受託人昨日在公開市場上購買合共34.3萬股
|中海外(00688)1月合約物業銷售金額按年上升20.4%至144.78億元人幣
|弘陽地產(01996)1月份合約銷售金額按年下跌85%至1億元人幣
|萬咖壹聯(01762)玩咖歡聚、歡聚時代及歡聚時代註冊股東訂立新合約安排
|香港電訊(06823)夥宇樹科技合作，推動企業應用物理人工智能技術
|中國電力(02380)附屬新源智儲作為供應方與托里公司訂立BESS採購合同
|越秀地產(00123)附屬發行不超過7億元人民幣公司債
|中國海外宏洋(00081)1月合約銷售額按年升逾9%
|協合新能源(00182)1月權益發電量升16.87%
|大禹金融(01073)售新世界(00017)票據，料變現收益約650萬元
|商務部深化外商投資促進體制機制改革，持續擴大制度性開放；擴大優質產品和服務進口，將組織超百場活動
|網信辦表示抖音、微博及小紅書一批帳號涉污名醫藥集採被處置
|網信辦等11部門提升入境數字化服務，激發入境消費新潛力
|工信部表示今年是光伏業治理攻堅之年，重點推進四方面工作
|中國網民超11億人，互聯網普及率超八成，生成式AI用戶超6億人
|海南居民購買島內進境商品「零關稅」，免稅額每人每年1萬
|全國人大常委會議召開，終止3名人大代表資格，未涉張又俠劉振立
|人行重啟14天逆回購3000億，7天逆回購1185億利率持平
|中國據報最早下月推出人民幣計價液化天然氣期貨合約
|光伏行業協會料今年新增光伏裝機規模為180至240GW
|滴滴等平台的增值稅電子普通發票不能再抵稅，料影響出差報銷等
|小紅書禁言「基金實時估值博主」，監管要求加強自查自糾
|特斯拉陶琳稱上海儲能超級工廠產能已供應海內外多個市場
|國家超算互聯網核心節點上線試運行，可提供超3萬卡國產AI算力
|台股收跌1.5%失守三萬二，台積電將在日量產3納米芯片
|外交部表示中國核力量與美俄不在同一量級，現階段不參加核裁軍談判
|官媒副總編表示習近平同日與俄美元首互動前所未有，釋放三訊號
|美國商會調查指92%美企無意遷走香港總部，外交部表示香港未來發展更廣闊
|商務部指中國訴美國《通脹削減法》案裁決反映世貿成員基本共識；美組建關鍵礦產聯盟，京反對以小圈子規則破壞國際經貿秩序
|普京上半年訪華、習近平年底訪美？中國外交部未正面回應
|蓋茨稱沒有去過愛潑斯坦的蘿莉島，後悔與他相處的每分鐘
|Nike涉嫌歧視白人員工，遭美國當局調查
|達利歐表示黃金仍是最安全的投資選擇
|軟件股恐慌蔓延至亞洲股市，日韓指數收市下跌
|入境處聯同內地執法機關搗破跨境偽證及黑工集團，共拘捕119人
|孫東稱數字辦年內推出「數碼企業身份」沙盒計劃，助企業降低運營成本
|Uber擬今年內將Robotaxi無人駕駛的士服務擴至香港
|差估署指去年私宅落成量按年減少近24%，僅達標約88%
|世茂集團創辦人許榮茂再拆售中環中心單位，成交呎價不足2萬元
|美聯測量表示牛頭角彩霞道住宅地明截標，地皮估值約13.7億元
|萊坊指上季杜拜超級豪宅成交居全球榜首，香港第二
|教育局表示優質教育基金撥備5億元資助22個項目，持續推動數字教育
|智安投指香港投資者明顯不再願意過度持有現金，積極地將重心再次轉移到亞洲
|信銀國際料今年樓價升不多於5%，調升港股區間預測上限目標至29800點
|學聯正式表決通過開展解散程序
