《日入而息》中國據報就巴拿馬港口裁定採取反制措施，置易付擴至二手住宅物業買賣

金管局表示「置易付」將於2月28日擴展至二手住宅物業買賣；第一階段70至80%合資格轉按交易均採用「置易付」；中銀香港支持「置易付」支付安排，為二手住宅物業按揭客戶提供便捷支付方案；渣打銀行去年完成「置易付」二手住宅物業交易測試，相信未來會有更多市民採取新支付方式；經絡指「置易付」為買賣雙方提供高效率且安全雙重保障；王美鳳稱「置易付」延至二手住宅交易可銜接暢順，未來將延至一手買賣交易；中原陳永傑稱「置易付」料有助令物業成交更流暢及安全