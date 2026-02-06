期指低開446點報26435，國指期貨跌115點報8971

期指低開446點報26435，國指期貨低開115點報8971，科指期貨低開100點報5304。
《經濟通通訊社6日專訊》
06/02/2026 09:15
