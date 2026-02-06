即月期指最後交易價26574跌307點，成交96154張

即月期指最後交易價26574，跌307點，高水14點，成交96154張。即月國指期貨最後交易價9039，跌47點，高水8點，成交95543張。另外，即月科指期貨最後交易價5358，跌46點，高水12點，成交139958張。

《經濟通通訊社6日專訊》