etnet專輯
理財秘笈
期貨新聞

09/02/2026 16:46

即月期指最後交易價27053升479點，成交86015張

　　即月期指最後交易價27053，升479點，高水26點，成交86015張。即月國指期貨最後交易價9187，升148點，高水19點，成交84024張。另外，即月科指期貨最後交易價5432，升74點，高水14點，成交111075張。
《經濟通通訊社9日專訊》

