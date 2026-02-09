  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
期貨新聞

09/02/2026 19:25

《日入而息》黎智英串謀勾結外國勢力等罪判囚20年，中國傳引導銀行控制美債敞口

黎智英串謀勾結外國勢力等罪判囚20年，其餘8人囚6年3個月至10年；中聯辦表示依法懲處黎智英是罰當其罪、捍衛法治、維繫福祉；港澳辦表示膽敢挑戰維護國家安全法律，都必定受到嚴懲；特首李家超稱黎智英罪行滔天、惡貫滿盈，被重判入獄20年彰顯法治；陳茂波稱法庭對黎智英依法懲處讓正義得以伸張，林定國指或有後續法律程序；李桂華稱歡迎法庭重判黎智英反映案件相當嚴重，凸顯幕後推手角色；行政會議非官守議員指黎智英案判刑彰顯法律正義
中國監管憂市場波動風險，傳引導銀行控制美債敞口
香港電訊(06823)去年純利升4.3%至52.9億元，息47.97仙；香港電訊指接獲進一步投資附屬公司的要約；香港電訊指進一步出售光纖業務所得款項用於償還債務，尋找時機進入定息市場
瀾起科技(06809)首掛較招股價高逾57%，逾700倍超購每手賺6111元；首掛收高近64%每手賺6811元，較開市價升幅擴大
安永就新一份財案提23項建議，籲全面檢討現行稅務法例；港府2025至26財年料錄約5億元赤字，估計財政儲備降至6538億元；安永李舜兒稱本港不應只聚焦何時達盈餘，籲發債及推動公私營合作捉緊永續增長機會
星展集團去年純利按年跌3%至110.33億元，派息共81坡仙；星展香港去年純利按年升3%至96億元，總收入增長6%；料今年貸款錄單位數增長，內地商業房地產佔整體貸款敞口已降至7%
中國1月外儲升至近3.4萬億美元，連續第15個月增持黃金
中國外交部表示無論日本誰執政，都必須恪守中日四個政治文件；加國公民死刑案已推翻？中國外交部表示司法機關已覆核
韓加密幣交易所Bithumb錯發逾400億美元比特幣，市價一度急挫

《即日市況》
恒指收升467點報27027返兩萬七，金融股強勢，信達生物憧憬靚刁股價飆
　
《深滬股市》
滬綜指收升1.4%重上4100點，AI科技股領漲
　　　　
《美元匯價》
歐元最新報1.1862/64，日圓最新報156.65/66
　　　
《公司業績》　
香港電訊(06823)去年純利升4.3%至52.9億元，息47.97仙
星展集團去年純利按年跌3%至110.33億元，派息共81坡仙
星展香港去年純利按年升3%至96億元，總收入增長6%；料今年貸款錄單位數增長，內地商業房地產佔整體貸款敞口已降至7%
　　　　
《公司資訊》　
愛芯元智(00600)暗盤報28.46元，高招股價少於1%
樂欣戶外(02720)暗盤報23.02元，高招股價近88%
瀾起科技(06809)首掛較招股價高逾57%，逾700倍超購每手賺6111元；首掛收高近64%每手賺6811元，較開市價升幅擴大
亞信科技(01675)與格思航天就低軌衛星互聯網技術簽署技術合作備忘錄
非凡領越(00933)旗下品牌Clarks首次發布服裝系列
環球新材國際(06616)開市前停牌，待就成立合夥企業刊發進一步公告
小馬智行(02026)夥豐田打造，首台量產版鉑智4X Robotaxi下線
快手(01024)受罰後，今早宣布與央視春晚合作直播、點播等，「搖一搖領紅包」已開啟
蔚來(09866)李斌稱第1億次換電達成，今年擬新建1000座換電站
阿里(09988)新一代模型Qwen3.5曝光，或將開源多款模型
港鐵(00066)歡迎《運輸策略藍圖》勾劃運輸願景，將全力配合正全速推展六個新鐵路項目
小米(01810)、理想(02015)等車企被惡意貶損，太原多部門約談13家MCN機構
比亞迪(01211)、小米等多款車型列入新一批減免購置稅新能源車名單
瑞銀據報擬在港招聘50名財富管理銀行家
九源基因(02566)JY54注射液IND申請獲CDE正式受理
晨訊科技(02000)1月集團未經審核收入按年跌27%至3090萬元
證監會指凌雄科技(02436)股權高度集中
凱銀國際香港因基金管理缺失遭證監會譴責及罰款900萬元
上海小南國(03666)多家分店突停業，消費者憂年夜飯訂金及儲值卡餘額難取回
新天綠色能源(00956)1月完成發電量按年增加15.25%
陽光保險(06963)附屬對陽光資管（香港）增資共10億元
恒安國際(01044)完成發行20億人民幣第二期超短期融資券
海隆控股(01623)獲撤銷清盤呈請
香港電訊(06823)接獲進一步投資附屬公司的要約
　　　　
《中國要聞》　
習近平考察北京亦莊國家信創園，了解科技創新等情況
李強主持國務院全體會議稱宏觀政策要靠前發力，做好政策預研儲備；在未來產業等領域謀劃推動一批重大項目
李雲澤遼寧調研有力防範化解重點領域金融風險
公安部緊盯電商、外賣平台，嚴打假劣食品、「幽靈外賣」等；KK園區630多棟建築物全拆，電騙疑犯已押解回國
財政部等三部門表示跨境電商滯銷、退貨商品六個月內原狀進境免徵稅
最高檢依法對違規社區團購平台開展民事公益訴訟
招標投標法修訂草案將提請全國人大審議，完善機制提高透明度
深圳設立今年GDP增長目標5%，CPI漲幅2%左右
財政部及住建部開展傳統村落特色保護區建設，可補助5000萬
國家數據局等部門支持數據流通服務機構加強與AI企業等合作
中國1月外儲升至近3.4萬億美元，連續第15個月增持黃金
人行1130億7天逆回購利率持平，淨投放380億；人民幣持續走強，逾40上市公司擬開展外匯套期保值
小紅書據報正研發視頻剪輯類AI產品OpenStoryline
深圳今年AI產業集群增加值增10%以上，建設全球AI先鋒城市
SHEIN據報斥35億人幣廣東建物流中心
瑞幸咖啡全球門店突破3萬家，深圳落地首家高端原產地旗艦店
全球首家愛奇藝樂園揚州開幕，未來將拓展至開封、北京
嵐圖汽車表示全國首款量產L3級有條件自動駕駛SUV下月上市
三元生物指美國雙反終裁，公司涉案產品面臨訂單縮減
特斯拉陶琳稱FSD入華尚無具體日期，已設立本地訓練中心
滬深北交易所優化再融資審核，提升再融資靈活性、便利度
　　　　
《寶島快訊》　
台股收漲2%，報32404.62點
　　　　
《大國博弈》　
中國外交部表示無論日本誰執政，都必須恪守中日四個政治文件
加國公民死刑案已推翻？中國外交部表示司法機關已覆核
中國監管憂市場波動風險，傳引導銀行控制美債敞口
　　　　
《國際要聞》　
自豪泰黨宣布已經成為泰國國會下議院第一大黨
首富馬斯克感嘆「金錢買不到幸福」，貼文瀏覽量突破1億次
　　　　
《外圍經濟》　
日本實質薪酬繼續下降、惟減幅縮小；高市早苗歷史性大勝，日經指數漲幅擴大至5.7%；日本財務大臣表示消費稅減免計劃無須額外發行債券
高盛提醒美股投資者記得攬安全帶，因算法基金將繼續賣出
韓加密幣交易所Bithumb錯發逾400億美元比特幣，市價一度急挫
　　
《其他消息》　
黎智英勾結外國勢力案今早判刑，法庭外加強保安；黎智英串謀勾結外國勢力等罪判囚20年，其餘8人囚6年3個月至10年；中聯辦表示依法懲處黎智英是罰當其罪、捍衛法治、維繫福祉；港澳辦表示膽敢挑戰維護國家安全法律，都必定受到嚴懲；特首李家超稱黎智英罪行滔天、惡貫滿盈，被重判入獄20年彰顯法治；陳茂波稱法庭對黎智英依法懲處讓正義得以伸張，林定國指或有後續法律程序；李桂華稱歡迎法庭重判黎智英反映案件相當嚴重，凸顯幕後推手角色；行政會議非官守議員指黎智英案判刑彰顯法律正義
中原按揭指1月新批按揭保險宗數按月回升近6%至1100宗，惟仍處7年低位
經絡指1月新取用按揭保險宗數創逾7年低，料按保數字續低位橫行
安永就新一份財案提23項建議，籲全面檢討現行稅務法例；港府2025至26財年料錄約5億元赤字，估計財政儲備降至6538億元；安永李舜兒稱本港不應只聚焦何時達盈餘，籲發債及推動公私營合作捉緊永續增長機會
梁振英稱香港適合在民間層面多做國際交往，如文教藝術方面
簡樸房條例下月生效，何永賢料不會出現大規模短期迫遷情況
許正宇稱研貴金屬納入基金及家辦稅務優惠範圍，不限於本地黃金產品
金發局倡政府改變思維恒常發長年期長債，建立有效孳息曲線
旅監局預計農曆新年訪港內地入境旅行團約2200團，涉及86000人次
理大委任張亮為副校長，曾任金管局外匯基金投資辦公室前首席策略官
投委會夥國際證監會組織同業打擊網上情緣投資騙局
樹仁大學委任胡懷中為校長，即日起生效
　

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

上一篇新聞︰09/02/2026 19:28  《再戰明天》美國公布零售銷售等數據，中芯公布業績

下一篇新聞︰09/02/2026 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２７０７２點，升１９點，高水４５點

其他
More

09/02/2026 17:19  《外圍焦點》歐洲央行執委及美聯儲理事發表演講

09/02/2026 16:46  即月期指最後交易價２７０５３升４７９點，成交８６０１５張

09/02/2026 16:31  即月期指最後交易價２７０５３升４７９點，高水２６點

09/02/2026 15:04  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６９５８﹒５升５﹒７…

09/02/2026 09:15  期指高開５２０點報２７０９４，國指期貨升１６８點報９２０７

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

中南海致電白宮，中美關係還可期嗎？

06/02/2026 12:53

大國博弈

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區