09/02/2026 19:25
《日入而息》黎智英串謀勾結外國勢力等罪判囚20年，中國傳引導銀行控制美債敞口
《即日市況》
|恒指收升467點報27027返兩萬七，金融股強勢，信達生物憧憬靚刁股價飆
《深滬股市》
|滬綜指收升1.4%重上4100點，AI科技股領漲
《美元匯價》
|歐元最新報1.1862/64，日圓最新報156.65/66
《公司業績》
|香港電訊(06823)去年純利升4.3%至52.9億元，息47.97仙
|星展集團去年純利按年跌3%至110.33億元，派息共81坡仙
|星展香港去年純利按年升3%至96億元，總收入增長6%；料今年貸款錄單位數增長，內地商業房地產佔整體貸款敞口已降至7%
《公司資訊》
|愛芯元智(00600)暗盤報28.46元，高招股價少於1%
|樂欣戶外(02720)暗盤報23.02元，高招股價近88%
|瀾起科技(06809)首掛較招股價高逾57%，逾700倍超購每手賺6111元；首掛收高近64%每手賺6811元，較開市價升幅擴大
|亞信科技(01675)與格思航天就低軌衛星互聯網技術簽署技術合作備忘錄
|非凡領越(00933)旗下品牌Clarks首次發布服裝系列
|環球新材國際(06616)開市前停牌，待就成立合夥企業刊發進一步公告
|小馬智行(02026)夥豐田打造，首台量產版鉑智4X Robotaxi下線
|快手(01024)受罰後，今早宣布與央視春晚合作直播、點播等，「搖一搖領紅包」已開啟
|蔚來(09866)李斌稱第1億次換電達成，今年擬新建1000座換電站
|阿里(09988)新一代模型Qwen3.5曝光，或將開源多款模型
|港鐵(00066)歡迎《運輸策略藍圖》勾劃運輸願景，將全力配合正全速推展六個新鐵路項目
|小米(01810)、理想(02015)等車企被惡意貶損，太原多部門約談13家MCN機構
|比亞迪(01211)、小米等多款車型列入新一批減免購置稅新能源車名單
|瑞銀據報擬在港招聘50名財富管理銀行家
|九源基因(02566)JY54注射液IND申請獲CDE正式受理
|晨訊科技(02000)1月集團未經審核收入按年跌27%至3090萬元
|證監會指凌雄科技(02436)股權高度集中
|凱銀國際香港因基金管理缺失遭證監會譴責及罰款900萬元
|上海小南國(03666)多家分店突停業，消費者憂年夜飯訂金及儲值卡餘額難取回
|新天綠色能源(00956)1月完成發電量按年增加15.25%
|陽光保險(06963)附屬對陽光資管（香港）增資共10億元
|恒安國際(01044)完成發行20億人民幣第二期超短期融資券
|海隆控股(01623)獲撤銷清盤呈請
|香港電訊(06823)接獲進一步投資附屬公司的要約
《中國要聞》
|習近平考察北京亦莊國家信創園，了解科技創新等情況
|李強主持國務院全體會議稱宏觀政策要靠前發力，做好政策預研儲備；在未來產業等領域謀劃推動一批重大項目
|李雲澤遼寧調研有力防範化解重點領域金融風險
|公安部緊盯電商、外賣平台，嚴打假劣食品、「幽靈外賣」等；KK園區630多棟建築物全拆，電騙疑犯已押解回國
|財政部等三部門表示跨境電商滯銷、退貨商品六個月內原狀進境免徵稅
|最高檢依法對違規社區團購平台開展民事公益訴訟
|招標投標法修訂草案將提請全國人大審議，完善機制提高透明度
|深圳設立今年GDP增長目標5%，CPI漲幅2%左右
|財政部及住建部開展傳統村落特色保護區建設，可補助5000萬
|國家數據局等部門支持數據流通服務機構加強與AI企業等合作
|中國1月外儲升至近3.4萬億美元，連續第15個月增持黃金
|人行1130億7天逆回購利率持平，淨投放380億；人民幣持續走強，逾40上市公司擬開展外匯套期保值
|小紅書據報正研發視頻剪輯類AI產品OpenStoryline
|深圳今年AI產業集群增加值增10%以上，建設全球AI先鋒城市
|SHEIN據報斥35億人幣廣東建物流中心
|瑞幸咖啡全球門店突破3萬家，深圳落地首家高端原產地旗艦店
|全球首家愛奇藝樂園揚州開幕，未來將拓展至開封、北京
|嵐圖汽車表示全國首款量產L3級有條件自動駕駛SUV下月上市
|三元生物指美國雙反終裁，公司涉案產品面臨訂單縮減
|特斯拉陶琳稱FSD入華尚無具體日期，已設立本地訓練中心
|滬深北交易所優化再融資審核，提升再融資靈活性、便利度
《大國博弈》
|中國外交部表示無論日本誰執政，都必須恪守中日四個政治文件
|加國公民死刑案已推翻？中國外交部表示司法機關已覆核
|中國監管憂市場波動風險，傳引導銀行控制美債敞口
《國際要聞》
|自豪泰黨宣布已經成為泰國國會下議院第一大黨
|首富馬斯克感嘆「金錢買不到幸福」，貼文瀏覽量突破1億次
《外圍經濟》
|日本實質薪酬繼續下降、惟減幅縮小；高市早苗歷史性大勝，日經指數漲幅擴大至5.7%；日本財務大臣表示消費稅減免計劃無須額外發行債券
|高盛提醒美股投資者記得攬安全帶，因算法基金將繼續賣出
|韓加密幣交易所Bithumb錯發逾400億美元比特幣，市價一度急挫
《其他消息》
|黎智英勾結外國勢力案今早判刑，法庭外加強保安；黎智英串謀勾結外國勢力等罪判囚20年，其餘8人囚6年3個月至10年；中聯辦表示依法懲處黎智英是罰當其罪、捍衛法治、維繫福祉；港澳辦表示膽敢挑戰維護國家安全法律，都必定受到嚴懲；特首李家超稱黎智英罪行滔天、惡貫滿盈，被重判入獄20年彰顯法治；陳茂波稱法庭對黎智英依法懲處讓正義得以伸張，林定國指或有後續法律程序；李桂華稱歡迎法庭重判黎智英反映案件相當嚴重，凸顯幕後推手角色；行政會議非官守議員指黎智英案判刑彰顯法律正義
|中原按揭指1月新批按揭保險宗數按月回升近6%至1100宗，惟仍處7年低位
|經絡指1月新取用按揭保險宗數創逾7年低，料按保數字續低位橫行
|安永就新一份財案提23項建議，籲全面檢討現行稅務法例；港府2025至26財年料錄約5億元赤字，估計財政儲備降至6538億元；安永李舜兒稱本港不應只聚焦何時達盈餘，籲發債及推動公私營合作捉緊永續增長機會
|梁振英稱香港適合在民間層面多做國際交往，如文教藝術方面
|簡樸房條例下月生效，何永賢料不會出現大規模短期迫遷情況
|許正宇稱研貴金屬納入基金及家辦稅務優惠範圍，不限於本地黃金產品
|金發局倡政府改變思維恒常發長年期長債，建立有效孳息曲線
|旅監局預計農曆新年訪港內地入境旅行團約2200團，涉及86000人次
|理大委任張亮為副校長，曾任金管局外匯基金投資辦公室前首席策略官
|投委會夥國際證監會組織同業打擊網上情緣投資騙局
|樹仁大學委任胡懷中為校長，即日起生效
