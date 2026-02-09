《日入而息》黎智英串謀勾結外國勢力等罪判囚20年，中國傳引導銀行控制美債敞口

黎智英串謀勾結外國勢力等罪判囚20年，其餘8人囚6年3個月至10年；中聯辦表示依法懲處黎智英是罰當其罪、捍衛法治、維繫福祉；港澳辦表示膽敢挑戰維護國家安全法律，都必定受到嚴懲；特首李家超稱黎智英罪行滔天、惡貫滿盈，被重判入獄20年彰顯法治；陳茂波稱法庭對黎智英依法懲處讓正義得以伸張，林定國指或有後續法律程序；李桂華稱歡迎法庭重判黎智英反映案件相當嚴重，凸顯幕後推手角色；行政會議非官守議員指黎智英案判刑彰顯法律正義

中國監管憂市場波動風險，傳引導銀行控制美債敞口

香港電訊(06823)去年純利升4.3%至52.9億元，息47.97仙；香港電訊指接獲進一步投資附屬公司的要約；香港電訊指進一步出售光纖業務所得款項用於償還債務，尋找時機進入定息市場

瀾起科技(06809)首掛較招股價高逾57%，逾700倍超購每手賺6111元；首掛收高近64%每手賺6811元，較開市價升幅擴大

安永就新一份財案提23項建議，籲全面檢討現行稅務法例；港府2025至26財年料錄約5億元赤字，估計財政儲備降至6538億元；安永李舜兒稱本港不應只聚焦何時達盈餘，籲發債及推動公私營合作捉緊永續增長機會

星展集團去年純利按年跌3%至110.33億元，派息共81坡仙；星展香港去年純利按年升3%至96億元，總收入增長6%；料今年貸款錄單位數增長，內地商業房地產佔整體貸款敞口已降至7%

中國1月外儲升至近3.4萬億美元，連續第15個月增持黃金

中國外交部表示無論日本誰執政，都必須恪守中日四個政治文件；加國公民死刑案已推翻？中國外交部表示司法機關已覆核