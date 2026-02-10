  • 會員
期貨新聞

10/02/2026 17:13

《外圍焦點》克利夫蘭聯儲總裁發表演講，美國公布零售銷售等數據

　　美股昨日延續上周五（6日）升勢，三大指數全線造好。科技股在人工智能利好消息帶動下強勢領漲，推動道指進一步站穩50000點大關，再創盤中及收市新高。道指收市升20.2點或0.04%，報50135.87點；標普500指數升32.52點或0.47%，報6964.82點；納指升207.46點或0.9%，報23238.67點。港股方面，恒生指數收市報27183，升155點或0.6%，成交2340億元。

　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚11:00pm，紐約聯儲發布2025年第四季家庭負債與信貸報告。11日凌晨1:00am，克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁哈瑪克在2026年俄亥俄銀行家聯盟經濟峰會前，就「銀行業與經濟展望」發表演講。2:00am，達拉斯聯邦儲備銀行總裁洛根在由SIFMA與FIA主辦的2026年資產管理衍生品論壇上發表演說。

　　數據方面，今晚9:30pm，美國公布12月出口物價，年率升幅料由3.3%收窄至3%；12月進口物價月率料由下滑0.1%改善至升0.1%，年率升幅料維持於0.1%；12月零售銷售月率升幅料由0.6%收窄至0.4%。

　　在美國，今日公布業績的公司有：阿斯利康(US.AZN)、英國石油(US.BP)、可口可樂(US.KO)、萬豪國際(US.MAR)等。
《經濟通通訊社10日專訊》

【你點睇？】黎智英國安案判囚廿年，你點睇判刑結果？你認為西方啟動談判的可能性如何？► 立即投票

