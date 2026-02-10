《日入而息》中海外逾18億奪牛頭角彩霞道住宅地，電視廣播發盈喜料去年轉賺逾5000萬元

先導智能(00470)暗盤報46.82元，高招股價逾2%

愛芯元智(00600)超購104倍一手分配率18%，暗盤潛水逾4%每手蝕120元；首掛平收報28.2元，全日窄幅上落惟未曾破發

釣魚裝備第一股樂欣戶外(02720)首掛高開96%每手賺5885元，上限定價無人穩獲一手；收高逾倍，超購3653倍每手賺6265元

東方航空(00670)2億人幣售東航供應鏈49%股權，料收益8300萬人幣

協合新能源(00182)5.2億人幣售3風電項目予合營，料收益7754萬人幣

據報周大福(01929)內地門店擬下月提高金飾售價最多三成

聲通科技(02495)中標近三億人幣「AI+養老」城市級重大項目

泰凌醫藥(01011)開市競價時段停牌，今早公布擬發CB籌6500萬元

渣打(02888)委任Peter Burrill為暫任集團財務總監

中銀香港(02388)推出個人及企業電子利是服務及獎賞

比亞迪(01211)入稟美國法院挑戰特朗普關稅令

結好控股(00064)附屬借2億元予維信金科(02003)附屬，年息8.75厘

鋑聯控股(00459)提供1600萬元按揭貸款，年息10%

興證國際(06058)斥1.2億元購買信託憑證，定息4.721%

九方智投(09636)附屬違規遭中證監責令改正及停收新客3個月，料財務影響可控

飛天雲動(06610)獨董陳玥霖辭任與董事會無分歧，李月接任

宜賓銀行(02596)獲核准章欣和黃崇穎任非執董，肖玉烽辭任非執董

思路迪醫藥(01244)產品恩維達申請轉為常規批准生產藥品獲受理

永泰生物(06978)建議發新換股債及票據籌3億人幣，供清償2023年換股債

多牛科技(01961)委丁培山任獨董，獨董人數達3位符上市規則

玄武雲(02392)5董事辭任，委股東廉健任執董兼主席及李海榮任行政總裁

華潤醫藥(03320)將公開掛牌售合肥天麥生物近18%股權，底價逾14億人幣

中港石油(00632)探討哈薩克斯坦油井勘探及生產諒解備忘錄，延長3個月

中航科工(02357)附屬中航光電去年淨利潤逾21億人幣，跌37%

比優集團(09893)礦山合作協議生效，免息貸款上限8000萬美元

承達集團(01568)違規自2020年12月9日起未符最低公眾持股量

小米集團(01810)昨斥5273萬元回購150萬股，每股最高價35.24元；雷軍回應小米YU7現身美國公路暫無進入美國市場的計劃

旭輝控股(00884)1月銷售額7.3億人幣，按年下跌60%

五礦地產(00230)私有化獲批，3月3日撤銷上市地位

交銀國際(03329)1000萬美元收購中金公司(03908)票據作投資

大唐新能源(01798)發行第一期可續期公司債券籌獲20億人幣，利息1.96%

瑞風新能源(00527)總投資240億人幣建設人工智能算力中心，訂框架

華泰證券(06886)發3年期債券籌獲40億人幣超購2倍，票息1.85%

山西安裝(02520)發行公司債券籌獲5億人幣，票息2.49%

興發鋁業(00098)附屬發行第一期中期票據籌獲3億人幣，票息2.13%

天立國際(01773)主席羅實昨斥282萬元增持100萬股，每股均價2.82元

佑駕創新(02431)再獲國內汽車企業自主品牌定點，計劃下半年開始量產

超威動力(00951)執董周龍瑞逝世，無重大影響營運

愛康醫療(01789)累獲6項中標，4項中標價涉2354萬人幣

西部水泥(02233)票據要約獲本金1.5億美元提交，料發行3億美元新票據

石四藥集團(02005)兩產品獲准登記為上市製劑所用原料藥；45個品類產品擬中標國家藥品集採接續採購

中國國航(00753)向特定對象發行A股申請，獲上交所審核通過

中國金茂(00817)1月銷售額76億人幣按年升14%

眾淼控股(01471)股價昨升1倍，已申請1億非上市內資股轉換H股

晶泰控股(02228)向化工企業巴斯夫交付配方穩定測試自動化工作站

龍湖集團(00960)1月銷售額近25億人幣同比跌45%，經營性收入升5%

ASMPT(00522)CEO黃梓達擬辭職及不競逐董事連任，已啟遴選程序

和譽(02256)治療肝細胞癌抑制劑依帕戈替尼獲美FDA快速通道資格

英矽智能(03696)AI平台與康哲藥業(00867)達成多項新藥研發合作，前者料收數千萬元

寧德時代(03750)擬推新員工持A股計劃，涉資逾7.4億人幣

泰凌醫藥(01011)擬發CB籌6500萬元，換股價現折19%，可換股份佔總股本共13%

中國生物製藥(01177)乳腺癌創新藥三期臨床試驗完成受試者入組

訊眾通信(02597)終止北交所上市輔導備案，董事會稱不影響業務及財務狀況

眾安智慧(02271)擬折讓16%配股淨籌7769萬元，母企眾安集團持股攤薄至約64.8%

匯聚科技(01729)擬折讓約15%配股抽水16.3億元拓海外業務及併購

廣和通(00638)擬向員工出售A股籌資近4000萬元人民幣

凌雄科技(02436)被證監指控街貨不足8%，回應目前公眾持股符規定

招金礦業(01818)旗下金礦發生事故致7人遇難，涉瞞報受查

人社部等七部門要求美團(03690)、順豐(06936)等16家平台和快遞企業保障勞動者權益

信置(00083)、鷹君(00041)財團16.1億元中標佐敦谷彩興路住宅地，較次標僅高出0.4%

高德打車被約談，合作網約車平台管理不到位、壓低運價等

阿里(09988)發布新一代圖像生成及編輯模型Qwen-Image-2.0；阿里達摩院發布並開源具身智能大腦基礎模型RynnBrain；千問App接入大麥測試AI訂電影票，可智能匹配影院、時間段；支付寶上線Robotaxi小程序，運營區域包括北廣深等五城；螞蟻阿福成為央視合作夥伴，已連接5000家醫院和30萬醫生；山姆、盒馬、叮咚買菜集體宣布上調春節配送費用

騰訊(00700)元寶春節紅包玩法升級，「元寶派」有機會掉落紅包；騰訊混元推出「極小」模型HY-1.8B-2Bit，僅佔用600MB內存；微信信用卡還款平台上線帳單分期「國補」貼息，首批接入7家銀行

傳百度(09888)臨近春節秘密啟動「O計劃」，內部人士表示與百度APP有關；百度一日兩大動作，推出「全球搜」及國際版BaiduWiki；百度蘿蔔快跑夥Uber下月於杜拜推出全無人駕駛出行服務

神秘AI模型海外社區爆紅，傳為智譜(02513)GLM-5新一代大模型

Trip.com表示亞太短線遊最受港人歡迎，家庭與多世代出行成主流

京東佳寶表示對新春銷情審慎樂觀，零售商推優惠冀鼓勵消費

KGI凱基任命龍淵為財富管理董事總經理

港鐵(00066)周五起至農曆新年期間增加600多班列車，年廿九提供通宵服務

內媒指理想汽車(02015)將推「門店合夥人」計劃，關閉部分低能效門店

蔚來(09866)召回24.6萬輛純電動車，軟件問題或致儀表板和中控屏黑屏；蔚來李斌內部講話爭取今年實現Non-GAAP口徑全年盈利

內銀春節新鈔兌換「捲服務」，農行(01288)深圳免費送上門

裕元集團(00551)1月綜合經營收益淨額按年跌12.5%

寶勝國際(03813)1月綜合經營收益淨額按年跌32.5%

敏實集團(00425)成立合資公司生產鋁製車身骨架部件，持股40%

民銀資本(01141)附屬購本金總額1000萬美元票據

禹洲集團(01628)1月合約銷售金額按年增近6%

互太紡織(01382)奧富勝辭任主席兼行政總裁，舟橋輝郎接任

粵海置地(00124)接納5億元非承諾性循環貸款融資，用作債務再融資

弘陽服務(01971)財務總監辭任

越南製造加工出口(00422)劉武雄辭任主席，葉蕙棻接任

滙控(00005)本月25日審議全年業績及第四次股息派發；PayMe by HSBC與新地商場合作推農曆新年電子利是獎賞活動

維立志博(09887)治療乳腺癌藥物臨床研究首例患者成功用藥

平安好醫生(01833)新春推三大服務保障

浙江滬杭甬(00576)委任李偉為代理總經理

中加國信(00899)陳偉峰辭任執董兼行政總裁

中海外(00688)逾18億元奪牛頭角彩霞道住宅地，高於預期

上海小南國(03666)被傳上海分店集體結業辦公室斷聯，今日股價急插超28%

中國技術集團(01725)與中信重工等達成合作，航天級高純度鈦材料技術延向新能源車等領域

俞敏洪稱東方甄選(01797)擬今年正式成立電商培訓學校

同程旅行(00780)旗下HopeGoo計劃將網絡擴展至東南亞國家，未來續招聘人手