期貨新聞

10/02/2026 19:32

《日入而息》中海外逾18億奪牛頭角彩霞道住宅地，電視廣播發盈喜料去年轉賺逾5000萬元

中海外(00688)逾18億元奪牛頭角彩霞道住宅地，高於預期；中海外料牛頭角彩霞道住宅地投資額39億，續拓展香港優質土地儲備
李家超稱黎智英蓄意製造社會對立美化暴力，判刑是彰顯法治、伸張正義；本港舉辦多項節慶活動，延續旅遊業增長勢頭；相當高比例業主表示考慮接受收購業權，政府會盡早敲定方案；李家超稱巴拿馬政府裁決損害投資者信心，希望當局認真保障企業合法權益
許正宇稱香港家族辦公室數量激增，兩年增長超25%，成全球財富管理重要樞紐；德勤料單一家辦每年貢獻本地經濟約126億元，40%單一家辦計劃增配數字資產
中芯(00981)第四財季純利按年升61%至1.7億美元
電盈(00008)去年虧損收窄至2.53億元，末期息維持28.48仙；電盈指中國聯通國際董事長馮蘭曉獲委任為非執董
電視廣播(00511)料去年虧轉盈賺逾5000萬元
據報周大福(01929)內地門店擬下月提高金飾售價最多三成
先導智能(00470)暗盤報46.82元，高招股價逾2%
愛芯元智(00600)超購104倍一手分配率18%，暗盤潛水逾4%每手蝕120元；首掛平收報28.2元，全日窄幅上落惟未曾破發
釣魚裝備第一股樂欣戶外(02720)首掛高開96%每手賺5885元，上限定價無人穩獲一手；收高逾倍，超購3653倍每手賺6265元
阿里(09988)發布新一代圖像生成及編輯模型Qwen-Image-2.0；阿里達摩院發布並開源具身智能大腦基礎模型RynnBrain；千問App接入大麥測試AI訂電影票，可智能匹配影院、時間段；支付寶上線Robotaxi小程序，運營區域包括北廣深等五城；螞蟻阿福成為央視合作夥伴，已連接5000家醫院和30萬醫生；山姆、盒馬、叮咚買菜集體宣布上調春節配送費
傳百度(09888)臨近春節秘密啟動「O計劃」，內部人士表示與百度APP有關；百度一日兩大動作，推出「全球搜」及國際版BaiduWiki；百度蘿蔔快跑夥Uber下月於杜拜推出全無人駕駛出行服務
人社部等七部門要求美團(03690)、順豐(06936)等16家平台和快遞企業保障勞動者權益
高德打車被約談，合作網約車平台管理不到位、壓低運價等
國務院發布《一國兩制下香港維護國家安全的實踐》白皮書；李家超稱國務院發布白皮書意義重大，政府會履行維護國安責任
行政長官會同行會接納法定最低工資增至每小時43.1元，料5月1日起實施
日本財務大臣重申兩年後減免食品銷售稅立場不變；法國外貿銀行指日本停收食品消費稅或致財政赤字擴大
特朗普政府據悉擬將大型科技公司排除在下一輪晶片關稅外；聯儲局理事米蘭稱數據顯示美國民眾並未受到關稅衝擊

《即日市況》
恒指全日升155點收報27183，北水好淡爭持不下，醫藥、資源板塊造好
　
《深滬股市》
滬綜指收升0.13%，影視傳媒板塊大漲，成交縮至2萬億
　
《美元匯價》
歐元最新報1.1915/17，日圓最新報155.24/27
　
《公司業績》　
中芯(00981)第四財季純利按年升61%至1.7億美元
電盈(00008)去年虧損收窄至2.53億元，末期息維持28.48仙
　
《公司資訊》　
先導智能(00470)暗盤報46.82元，高招股價逾2%
愛芯元智(00600)超購104倍一手分配率18%，暗盤潛水逾4%每手蝕120元；首掛平收報28.2元，全日窄幅上落惟未曾破發
釣魚裝備第一股樂欣戶外(02720)首掛高開96%每手賺5885元，上限定價無人穩獲一手；收高逾倍，超購3653倍每手賺6265元
東方航空(00670)2億人幣售東航供應鏈49%股權，料收益8300萬人幣
協合新能源(00182)5.2億人幣售3風電項目予合營，料收益7754萬人幣
據報周大福(01929)內地門店擬下月提高金飾售價最多三成
聲通科技(02495)中標近三億人幣「AI+養老」城市級重大項目
泰凌醫藥(01011)開市競價時段停牌，今早公布擬發CB籌6500萬元
渣打(02888)委任Peter Burrill為暫任集團財務總監
中銀香港(02388)推出個人及企業電子利是服務及獎賞
比亞迪(01211)入稟美國法院挑戰特朗普關稅令
結好控股(00064)附屬借2億元予維信金科(02003)附屬，年息8.75厘
鋑聯控股(00459)提供1600萬元按揭貸款，年息10%
興證國際(06058)斥1.2億元購買信託憑證，定息4.721%
九方智投(09636)附屬違規遭中證監責令改正及停收新客3個月，料財務影響可控
飛天雲動(06610)獨董陳玥霖辭任與董事會無分歧，李月接任
宜賓銀行(02596)獲核准章欣和黃崇穎任非執董，肖玉烽辭任非執董
思路迪醫藥(01244)產品恩維達申請轉為常規批准生產藥品獲受理
永泰生物(06978)建議發新換股債及票據籌3億人幣，供清償2023年換股債
多牛科技(01961)委丁培山任獨董，獨董人數達3位符上市規則
玄武雲(02392)5董事辭任，委股東廉健任執董兼主席及李海榮任行政總裁
華潤醫藥(03320)將公開掛牌售合肥天麥生物近18%股權，底價逾14億人幣
中港石油(00632)探討哈薩克斯坦油井勘探及生產諒解備忘錄，延長3個月
中航科工(02357)附屬中航光電去年淨利潤逾21億人幣，跌37%
比優集團(09893)礦山合作協議生效，免息貸款上限8000萬美元
承達集團(01568)違規自2020年12月9日起未符最低公眾持股量
小米集團(01810)昨斥5273萬元回購150萬股，每股最高價35.24元；雷軍回應小米YU7現身美國公路暫無進入美國市場的計劃
旭輝控股(00884)1月銷售額7.3億人幣，按年下跌60%
五礦地產(00230)私有化獲批，3月3日撤銷上市地位
交銀國際(03329)1000萬美元收購中金公司(03908)票據作投資
大唐新能源(01798)發行第一期可續期公司債券籌獲20億人幣，利息1.96%
瑞風新能源(00527)總投資240億人幣建設人工智能算力中心，訂框架
華泰證券(06886)發3年期債券籌獲40億人幣超購2倍，票息1.85%
山西安裝(02520)發行公司債券籌獲5億人幣，票息2.49%
興發鋁業(00098)附屬發行第一期中期票據籌獲3億人幣，票息2.13%
天立國際(01773)主席羅實昨斥282萬元增持100萬股，每股均價2.82元
佑駕創新(02431)再獲國內汽車企業自主品牌定點，計劃下半年開始量產
超威動力(00951)執董周龍瑞逝世，無重大影響營運
愛康醫療(01789)累獲6項中標，4項中標價涉2354萬人幣
西部水泥(02233)票據要約獲本金1.5億美元提交，料發行3億美元新票據
石四藥集團(02005)兩產品獲准登記為上市製劑所用原料藥；45個品類產品擬中標國家藥品集採接續採購
中國國航(00753)向特定對象發行A股申請，獲上交所審核通過
中國金茂(00817)1月銷售額76億人幣按年升14%
眾淼控股(01471)股價昨升1倍，已申請1億非上市內資股轉換H股
晶泰控股(02228)向化工企業巴斯夫交付配方穩定測試自動化工作站
龍湖集團(00960)1月銷售額近25億人幣同比跌45%，經營性收入升5%
ASMPT(00522)CEO黃梓達擬辭職及不競逐董事連任，已啟遴選程序
和譽(02256)治療肝細胞癌抑制劑依帕戈替尼獲美FDA快速通道資格
英矽智能(03696)AI平台與康哲藥業(00867)達成多項新藥研發合作，前者料收數千萬元
寧德時代(03750)擬推新員工持A股計劃，涉資逾7.4億人幣
泰凌醫藥(01011)擬發CB籌6500萬元，換股價現折19%，可換股份佔總股本共13%
中國生物製藥(01177)乳腺癌創新藥三期臨床試驗完成受試者入組
訊眾通信(02597)終止北交所上市輔導備案，董事會稱不影響業務及財務狀況
眾安智慧(02271)擬折讓16%配股淨籌7769萬元，母企眾安集團持股攤薄至約64.8%
匯聚科技(01729)擬折讓約15%配股抽水16.3億元拓海外業務及併購
廣和通(00638)擬向員工出售A股籌資近4000萬元人民幣
凌雄科技(02436)被證監指控街貨不足8%，回應目前公眾持股符規定
招金礦業(01818)旗下金礦發生事故致7人遇難，涉瞞報受查
人社部等七部門要求美團(03690)、順豐(06936)等16家平台和快遞企業保障勞動者權益
信置(00083)、鷹君(00041)財團16.1億元中標佐敦谷彩興路住宅地，較次標僅高出0.4%
高德打車被約談，合作網約車平台管理不到位、壓低運價等
阿里(09988)發布新一代圖像生成及編輯模型Qwen-Image-2.0；阿里達摩院發布並開源具身智能大腦基礎模型RynnBrain；千問App接入大麥測試AI訂電影票，可智能匹配影院、時間段；支付寶上線Robotaxi小程序，運營區域包括北廣深等五城；螞蟻阿福成為央視合作夥伴，已連接5000家醫院和30萬醫生；山姆、盒馬、叮咚買菜集體宣布上調春節配送費用
騰訊(00700)元寶春節紅包玩法升級，「元寶派」有機會掉落紅包；騰訊混元推出「極小」模型HY-1.8B-2Bit，僅佔用600MB內存；微信信用卡還款平台上線帳單分期「國補」貼息，首批接入7家銀行
傳百度(09888)臨近春節秘密啟動「O計劃」，內部人士表示與百度APP有關；百度一日兩大動作，推出「全球搜」及國際版BaiduWiki；百度蘿蔔快跑夥Uber下月於杜拜推出全無人駕駛出行服務
神秘AI模型海外社區爆紅，傳為智譜(02513)GLM-5新一代大模型
Trip.com表示亞太短線遊最受港人歡迎，家庭與多世代出行成主流
京東佳寶表示對新春銷情審慎樂觀，零售商推優惠冀鼓勵消費
KGI凱基任命龍淵為財富管理董事總經理
港鐵(00066)周五起至農曆新年期間增加600多班列車，年廿九提供通宵服務
內媒指理想汽車(02015)將推「門店合夥人」計劃，關閉部分低能效門店
蔚來(09866)召回24.6萬輛純電動車，軟件問題或致儀表板和中控屏黑屏；蔚來李斌內部講話爭取今年實現Non-GAAP口徑全年盈利
內銀春節新鈔兌換「捲服務」，農行(01288)深圳免費送上門
裕元集團(00551)1月綜合經營收益淨額按年跌12.5%
寶勝國際(03813)1月綜合經營收益淨額按年跌32.5%
敏實集團(00425)成立合資公司生產鋁製車身骨架部件，持股40%
民銀資本(01141)附屬購本金總額1000萬美元票據
禹洲集團(01628)1月合約銷售金額按年增近6%
互太紡織(01382)奧富勝辭任主席兼行政總裁，舟橋輝郎接任
粵海置地(00124)接納5億元非承諾性循環貸款融資，用作債務再融資
弘陽服務(01971)財務總監辭任
越南製造加工出口(00422)劉武雄辭任主席，葉蕙棻接任
滙控(00005)本月25日審議全年業績及第四次股息派發；PayMe by HSBC與新地商場合作推農曆新年電子利是獎賞活動
維立志博(09887)治療乳腺癌藥物臨床研究首例患者成功用藥
平安好醫生(01833)新春推三大服務保障
浙江滬杭甬(00576)委任李偉為代理總經理
中加國信(00899)陳偉峰辭任執董兼行政總裁
中海外(00688)逾18億元奪牛頭角彩霞道住宅地，高於預期
上海小南國(03666)被傳上海分店集體結業辦公室斷聯，今日股價急插超28%
中國技術集團(01725)與中信重工等達成合作，航天級高純度鈦材料技術延向新能源車等領域
俞敏洪稱東方甄選(01797)擬今年正式成立電商培訓學校
同程旅行(00780)旗下HopeGoo計劃將網絡擴展至東南亞國家，未來續招聘人手
電盈(00008)中國聯通國際董事長馮蘭曉獲委任為非執董
　
《中國要聞》　
習近平稱建設現代化強國，關鍵在科技自立自強
APEC第一次高官會開幕式廣州舉行，王毅出席並致辭；王毅稱今年峰會要探討亞太共同體建設階段性目標和實施路線圖
王毅周三訪匈牙利，並赴德出席慕尼黑安全會議
人大常委會會議25日至26日舉行，審議全國人大會議議程等
廣州白雲區獲韓企STI投資124億，建設功率半導體智造基地
1月基金新開戶數54.63萬戶，按月及按年均大增逾倍
衛健委指生活類美容、美髮美甲店嚴禁開展「輕醫美」
工信部等五部門加強低空裝備與低空信息通信設備研發
商務部召開車企座談會表示優化以舊換新，開展汽車流通消費改革試點
中金表示中國進一步推進資本帳戶開放現實條件正趨成熟
人行3114億逆回購利率持平，淨投放2059億
全國人大財經委副主任易煉紅涉嫌嚴重違紀違法受查；國防科技工業局原副局長張建華涉嫌受賄案提公訴
當局要求保障勞動者權益，申通快遞取消春節期間多項考核
羅兵咸表示去年中國併購市場交易額按年升47%，為五年來首次回升，料今年進一步加速
富時羅素指中國今年以內需、創新及高科技投資作增長驅動力，並輔以擴張性財政政策
字節Seedance2.0爆紅後急停真人素材參考能力，被指無授權下用名人聲樣訓練模型；字節發布圖像生成模型Seedream 5.0，理解力更強、生圖更細緻
豆包將上央視春晚，送10萬件科技好禮、最高8888元紅包
抖音電商嚴打虛假價格宣傳，嚴禁製造低價錯覺
金地集團1月簽約金額12.2億元，同比大降46%
春節錯位，中國1月CPI漲幅料縮至0.4%，PPI跌幅收窄至1.5%
　
《寶島快訊》　
台股收升2%，台積電擴美投資據報成AI巨頭換免稅關鍵
台積電1月銷售額4012.6億元新台幣，同比增長36.8%，股價再新高
　
《大國博弈》　
中美團隊籌備何立峰與貝森特會晤，為特朗普訪華鋪路
　
《國際要聞》　
英國唐寧街兩名官員離任，首相施紀賢無計劃辭職
日本財務大臣重申兩年後減免食品銷售稅立場不變；法國外貿銀行指日本停收食品消費稅或致財政赤字擴大
消息人士指美國要求韓國批准谷歌地圖資料相關申請
特朗普政府據悉擬將大型科技公司排除在下一輪晶片關稅外；聯儲局理事米蘭稱數據顯示美國民眾並未受到關稅衝擊
　
《外圍經濟》　
企業獲利強勁，韓國去年稅收增加超過11%
高市勝選帶動巴郡所持日本資產突破410億美元，單日上升近20億美元
紐約聯儲銀行表示1月美國消費者對通脹和就業市場預期略有改善
OpenAI即將完成千億美元融資，ChatGPT重回月增速超過10%
本田第三財季營業利潤較去年同期暴跌61.4%
　　
《其他消息》　
國務院發布《一國兩制下香港維護國家安全的實踐》白皮書；李家超稱國務院發布白皮書意義重大，政府會履行維護國安責任
李家超稱黎智英蓄意製造社會對立美化暴力，判刑是彰顯法治、伸張正義；本港舉辦多項節慶活動，延續旅遊業增長勢頭；相當高比例業主表示考慮接受收購業權，政府會盡早敲定方案；李家超稱巴拿馬政府裁決損害投資者信心，希望當局認真保障企業合法權益
政府表示強烈譴責外部勢力污衊抹黑法庭就「黎智英案」的判刑
丘應樺稱本地消費氣氛正逐步回穩，港府致力推動經濟多元發展；下午赴京拜會商務部，就協助內地企業出海交流意見
中環文華東方酒店快船廊有八人用膳後食物中毒，政府提醒市民避免進食生蠔
證券欺詐案主腦因利用涉嫌「唱高散貨」計劃社交媒體「股票貼士」被判監禁最長24個月
金管局向銀行提供的隔夜借款升至三個月高位
許正宇稱香港家族辦公室數量激增，兩年增長超25%，成全球財富管理重要樞紐
財務策劃師學會拓展專業合作網絡，強化專業培訓領導力
行政長官會同行會接納法定最低工資增至每小時43.1元，料5月1日起實施
紅磡「首匯」農曆新年後上樓書，料最快3月開售
本港1月中小企營商指數下跌，過去數月大致錄得改善後稍為回落
位於鑽石山全港首個由油站轉型的油電站啟用，將24小時運作
德勤料單一家辦每年貢獻本地經濟約126億元，40%單一家辦計劃增配數字資產
證監會表示取得針對裕承科金有限公司前任董事的賠償令及取消資格令

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

