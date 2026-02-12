恒指期貨現貨月份未平倉合約總數129912張，增6053張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為129912張，較前增6053張；若計入其他月份的未平倉合約，總數144804張，增7636張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|11/02(三)
|129912
|6053
|144804
|7636
|10/02(二)
|123859
|-3172
|137168
|-2943
|09/02(一)
|127031
|-9901
|140111
|-9962
|06/02(五)
|136932
|-307
|150073
|104
|05/02(四)
|137239
|1582
|149969
|1651
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|11/02(三)
|42110
|-339
|50906
|-479
|10/02(二)
|42449
|-427
|51385
|-443
|09/02(一)
|42876
|-4750
|51828
|-4928
|06/02(五)
|47626
|1363
|56756
|1706
|05/02(四)
|46263
|1864
|55050
|1910
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社12日專訊》