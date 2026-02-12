  • 會員
期貨新聞

12/02/2026 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數129912張，增6053張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為129912張，較前增6053張；若計入其他月份的未平倉合約，總數144804張，增7636張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
11/02(三)12991260531448047636
10/02(二)123859-3172137168-2943
09/02(一)127031-9901140111-9962
06/02(五)136932-307150073104
05/02(四)13723915821499691651

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
11/02(三)42110-33950906-479
10/02(二)42449-42751385-443
09/02(一)42876-475051828-4928
06/02(五)476261363567561706
05/02(四)462631864550501910

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社12日專訊》

