12/02/2026 17:06

《外圍焦點》歐洲央行執委發表演說，美國公布成屋銷售等數據

　　美股昨日小幅收跌，道指連續三日創新高走勢告終。推遲發布的1月非農就業報告顯示就業人數遠超市場預期，強化了經濟韌性的看法，但同時重挫市場對聯儲局於年中前減息的預期。道指收市跌66.74點或0.13%，報50121.4點；標普500指數跌0.34點，報6941.47點；納指跌36.01點或0.16%，報23066.47點。港股方面，恒生指數收市報27032，跌233點或0.9%，成交2387億元。

　　各國重要經濟活動方面，本港時間13日凌晨12:00am，歐洲央行銀行監管委員會委員馬沙多在一場會議發表開幕致辭。2:30am，歐洲央行執委連恩發表演說。

　　數據方面，今晚9:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由184.4萬升至185萬；首次申請失業救濟金人數料由23.1萬降至22.3萬。11:00pm，美國公布1月成屋銷售，料由435萬降至415萬，月率料由5.1%逆轉至下滑4.6%。

　　在美國，今日公布業績的公司有：愛彼迎(US.ABNB)、中國新城(US.CNR)、Coinbase Global(US.COIN)、億咖通科技(US.ECX)、奇景光電(US.HIMX)、Twilio(US.TWLO)等。
《經濟通通訊社12日專訊》

