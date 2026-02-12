即月期指最後交易價26986跌240點，低水47點

即月期指最後交易價26986，跌240點，低水47點，暫成交60962張。即月國指期貨最後交易價9161，跌96點，低水14點，暫成交61329張。另外，即月科指期貨最後交易價5404，跌88點，低水5點，暫成交93691張。
《經濟通通訊社12日專訊》
12/02/2026 16:31
