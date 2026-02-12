即月期指最後交易價26986跌240點，成交61147張

即月期指最後交易價26986，跌240點，低水47點，成交61147張。即月國指期貨最後交易價9161，跌96點，低水14點，成交61429張。另外，即月科指期貨最後交易價5404，跌88點，低水5點，成交93901張。

《經濟通通訊社12日專訊》