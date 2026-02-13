期指低開316點報26670，國指期貨跌83點報9078

期指低開316點報26670，國指期貨低開83點報9078，科指期貨低開86點報5318。
《經濟通通訊社13日專訊》
13/02/2026 09:15
