即月期指最後交易價26530跌456點，低水37點

即月期指最後交易價26530，跌456點，低水37點，暫成交82863張。即月國指期貨最後交易價9017，跌144點，低水16點，暫成交94553張。另外，即月科指期貨最後交易價5348，跌56點，低水12點，暫成交125844張。

《經濟通通訊社13日專訊》