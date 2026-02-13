即月期指最後交易價26530跌456點，低水37點

即月期指最後交易價26530，跌456點，低水37點，暫成交82863張。即月國指期貨最後交易價9017，跌144點，低水16點，暫成交94553張。另外，即月科指期貨最後交易價5348，跌56點，低水12點，暫成交125844張。
《經濟通通訊社13日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
13/02/2026 16:31
即月期指最後交易價26530，跌456點，低水37點，暫成交82863張。即月國指期貨最後交易價9017，跌144點，低水16點，暫成交94553張。另外，即月科指期貨最後交易價5348，跌56點，低水12點，暫成交125844張。
《經濟通通訊社13日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
上一篇新聞︰13/02/2026 16:46 即月期指最後交易價２６５３０跌４５６點，成交８３２７０張
下一篇新聞︰13/02/2026 15:05 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８３３﹒８跌１７﹒…
13/02/2026 19:05 《日入而息》寧德時代、洛鉬及老鋪黃金染藍，東亞去年少賺24%削派息
13/02/2026 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２６５５６點，升２６點，低水１１點
13/02/2026 17:09 《外圍焦點》歐元區公布第四季ＧＤＰ，美國公布ＣＰＩ
13/02/2026 09:15 期指低開３１６點報２６６７０，國指期貨跌８３點報９０７８
13/02/2026 09:06 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８４４﹒３跌６﹒８點
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
IPON