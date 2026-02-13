即月期指最後交易價26530跌456點，成交83270張

即月期指最後交易價26530，跌456點，低水37點，成交83270張。即月國指期貨最後交易價9017，跌144點，低水16點，成交94601張。另外，即月科指期貨最後交易價5348，跌56點，低水12點，成交126526張。

《經濟通通訊社13日專訊》