  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
香港周圍遊
etnet專輯
期貨新聞

23/02/2026 09:15

期指高開388點報26800，國指期貨升154點報9104

　　期指高開388點報26800，國指期貨高開154點報9104，科指期貨高開107點報5316。
《經濟通通訊社23日專訊》

【你點睇？】日本眾議院大選結束，自民黨單獨贏得過半議席，你認為高市此後強勢執政，會否採取激進行動？北京會如何回應？► 立即投票

下一篇新聞︰23/02/2026 09:06  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８８６﹒８跌３６﹒…

其他
More

23/02/2026 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２３１６６１張增逾二萬七張

23/02/2026 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２１９３０８張增逾五萬八張

23/02/2026 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１４０４０５張，增２５７１１張

20/02/2026 19:06  《再戰明天》美國公布達拉斯製造業活動指數

20/02/2026 19:05  《日入而息》恒指馬年紅盤收跌292點，本港九九金馬年首日收升260元每両收報46685元

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

加沙和平委員會的勞役之路

20/02/2026 18:28

大國博弈

關稅戰 | 特朗普政府據悉擬將大型科技公司排除在下一輪晶片關...

10/02/2026 10:33

關稅戰

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區