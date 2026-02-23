期指高開388點報26800，國指期貨升154點報9104

期指高開388點報26800，國指期貨高開154點報9104，科指期貨高開107點報5316。
《經濟通通訊社23日專訊》
23/02/2026 09:15
