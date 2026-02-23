即月期指最後交易價27071升659點，成交160406張

即月期指最後交易價27071，升659點，低水11點，成交160406張。即月國指期貨最後交易價9196，升246點，低水1點，成交197712張。另外，即月科指期貨最後交易價5381，升172點，低水4點，成交170691張。
《經濟通通訊社23日專訊》
23/02/2026 16:46
即月期指最後交易價27071，升659點，低水11點，成交160406張。即月國指期貨最後交易價9196，升246點，低水1點，成交197712張。另外，即月科指期貨最後交易價5381，升172點，低水4點，成交170691張。
