即月期指最後交易價26559跌512點，成交135453張

即月期指最後交易價26559，跌512點，低水31點，成交135453張。即月國指期貨最後交易價8994，跌202點，低水14點，成交183751張。另外，即月科指期貨最後交易價5262，跌118點，低水9點，成交257264張。
《經濟通通訊社24日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
24/02/2026 16:46
即月期指最後交易價26559，跌512點，低水31點，成交135453張。即月國指期貨最後交易價8994，跌202點，低水14點，成交183751張。另外，即月科指期貨最後交易價5262，跌118點，低水9點，成交257264張。
《經濟通通訊社24日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
上一篇新聞︰24/02/2026 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２６５６９點，升１０點，低水２１點
下一篇新聞︰24/02/2026 16:31 即月期指最後交易價２６５５９跌５１２點，低水３１點
24/02/2026 17:39 《外圍焦點》多名美聯儲官員發表演講，美國公布批發庫存等數據
24/02/2026 15:08 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８６６﹒８升１５﹒…
24/02/2026 09:15 期指低開１６４點報２６９０７，國指期貨跌５７點報９１３９
24/02/2026 09:06 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８６２﹒５升１１﹒…
24/02/2026 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１９８６５０張減逾三萬三張
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
IPON