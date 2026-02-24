  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
期貨新聞

24/02/2026 16:46

即月期指最後交易價26559跌512點，成交135453張

　　即月期指最後交易價26559，跌512點，低水31點，成交135453張。即月國指期貨最後交易價8994，跌202點，低水14點，成交183751張。另外，即月科指期貨最後交易價5262，跌118點，低水9點，成交257264張。
《經濟通通訊社24日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

上一篇新聞︰24/02/2026 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２６５６９點，升１０點，低水２１點

下一篇新聞︰24/02/2026 16:31  即月期指最後交易價２６５５９跌５１２點，低水３１點

其他
More

24/02/2026 17:39  《外圍焦點》多名美聯儲官員發表演講，美國公布批發庫存等數據

24/02/2026 15:08  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８６６﹒８升１５﹒…

24/02/2026 09:15  期指低開１６４點報２６９０７，國指期貨跌５７點報９１３９

24/02/2026 09:06  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８６２﹒５升１１﹒…

24/02/2026 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１９８６５０張減逾三萬三張

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中美戰機黃海對峙，給台海帶來何種危險訊號？

24/02/2026 16:25

大國博弈

關稅戰 | 特朗普新10%全球關稅午後正式生效，15%關稅尚...

24/02/2026 13:42

關稅戰

說說心理話

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區