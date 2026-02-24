即月期指最後交易價26559跌512點，成交135453張

即月期指最後交易價26559，跌512點，低水31點，成交135453張。即月國指期貨最後交易價8994，跌202點，低水14點，成交183751張。另外，即月科指期貨最後交易價5262，跌118點，低水9點，成交257264張。

《經濟通通訊社24日專訊》