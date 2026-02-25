期指高開194點報26753，國指期貨升67點報9061

期指高開194點報26753，國指期貨高開67點報9061，科指期貨高開58點報5320。
25/02/2026 09:15
