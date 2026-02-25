【夜期時段】即月期指最新報26734點，跌24點，低水32點

即月期指在夜期時段開市報26757點，跌1點，低水9點，最新報26734點，跌24點，低水32點，合約成交897張。



即月國指期貨在夜期時段開市報9042點，升7點，高水7點，最新報9025點，跌10點，低水10點，合約成交339張。

《經濟通通訊社25日專訊》