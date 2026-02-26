預算案 | 陳茂波︰轉撥外匯基金已充分考慮維持香港金融穩定重...

|內容即將報道。
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
|內容即將報道。
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
上一篇新聞︰26/02/2026 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數３９０６６張減４６２２１張
下一篇新聞︰25/02/2026 19:20 《再戰明天》韓國央行公布議息結果，中電新地銀娛港交所公布業績
26/02/2026 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數６９４６６張減５７４０６張
25/02/2026 19:18 《日入而息》預算案派糖加碼一次性紓困措施涉開支158億，滙控去年列帳基準稅前盈利跌7.4%仍勝預期
25/02/2026 17:54 《外圍焦點》堪薩斯城聯儲總裁發表講話，歐元區公布ＣＰＩ
25/02/2026 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２６７３４點，跌２４點，低水３２點
25/02/2026 16:46 即月期指最後交易價２６７５８升１９９點，成交８８９２４張
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
IPON