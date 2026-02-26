《外圍焦點》歐元區公布消費者信心指數，美國公布申請失業救濟金人數

美國總統特朗普發布的國情咨文未對市場帶來波動，市場聚焦包括英偉達(US.NVDA)、Salesforce(US.CRM)及Snowflake(US.SNOW)等多家科技巨企於收市後公布的業績，美股三大指數連續第二個交易日高收。道指昨日收市升307.65點或0.63%，報49482.15點；標普500指數升56.06點或0.81%，報6946.13點；納指升288.4點或1.26%，報23152.08點。港股方面，恒生指數收市報26381，跌384點或1.4%，成交2593億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚11:00pm，美聯儲金融監管副主席鮑曼就審慎監管機構最新動態在美國參議院金融、住房和城市事務委員會聽證會上作證。



數據方面，今日5:00pm，歐元區公布1月貨幣供應M3，年率升幅料由2.8%擴大至2.9%。今晚6:00pm，歐元區公布2月消費者信心指數。9:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由186.9萬降至185.8萬；首次申請失業救濟金人數料由20.6萬升至21.6萬。明日凌晨零時，美國公布2月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料升至2。



在美國，今日公布業績的公司有：百度(US.BIDU)、大全新能源(US.DQ)、聰鏈集團(US.ICG)、愛奇藝(US.IQ)、唯品會(US.VIPS)、華視傳媒(US.VISN)等。

《經濟通通訊社26日專訊》