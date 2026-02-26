期指高開186點報26944，國指期貨升35點報9070

期指高開186點報26944，國指期貨高開35點報9070，科指期貨高開31點報5290。
《經濟通通訊社26日專訊》
【你點睇？】政府發表新一份財政預算案，你是否滿意？你最滿意哪項措施？► 立即投票
