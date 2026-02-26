  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
期貨新聞

26/02/2026 09:16

期指高開186點報26944，國指期貨升35點報9070

　　期指高開186點報26944，國指期貨高開35點報9070，科指期貨高開31點報5290。
《經濟通通訊社26日專訊》

【你點睇？】政府發表新一份財政預算案，你是否滿意？你最滿意哪項措施？► 立即投票

下一篇新聞︰26/02/2026 09:09  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６９５１﹒５跌８﹒３點

其他
More

26/02/2026 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數６９４６６張減５７４０６張

26/02/2026 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數３９０６６張減４６２２１張

26/02/2026 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數３７０４７張，減２９４２６張

25/02/2026 19:20  《再戰明天》韓國央行公布議息結果，中電新地銀娛港交所公布業績

25/02/2026 19:18  《日入而息》預算案派糖加碼一次性紓困措施涉開支158億，滙控去年列帳基準稅前盈利跌7.4%仍勝預期

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

預算案 | 陳茂波︰轉撥外匯基金已充分考慮維持香港金融穩定重...

25/02/2026 18:41

2026-27年度財政預算案

說說心理話

關稅戰 | 特朗普新10%全球關稅午後正式生效，15%關稅尚...

24/02/2026 13:42

關稅戰

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區