即月期指最後交易價26608升241點，成交87134張

即月期指最後交易價26608，升241點，低水23點，成交87134張。即月國指期貨最後交易價8879，升59點，高水20點，成交101693張。另外，即月科指期貨最後交易價5141，升18點，高水3點，成交126425張。
《經濟通通訊社27日專訊》
27/02/2026 16:46
