  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
期貨新聞

27/02/2026 19:25

《再戰明天》加拿大央行副總裁發表演講，美國公布製造業PMI等數據

摘要 意見回饋
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 加拿大央行副總裁科齊茨基下周一晚發表演講
▷ 美國下周一公布2月製造業PMI及ISM指數
▷ 澳洲、德國、英國下周一公布製造業PMI數據

　　加拿大央行副總裁發表演講，及美國公布製造業PMI等數據，料為下周一（2日）市場焦點。

*澳洲央行助理總裁發言，澳洲、德國及英國公布製造業PMI*

　　下周一南韓假期休市。各國重要經濟活動方面，日本央行副總裁冰見野良三在和歌山發表演講並舉行新聞發布會。經合組織(OECD)2026年春季金融市場周舉行（至6日）。本港時間下周一晚8:30pm，英倫銀行貨幣政策委員會委員泰勒在挪威央行參與專題討論；同一時間，澳洲央行助理總裁亨特在挪威央行會議上發言。10:00pm，歐洲央行總裁拉加德在國際婦女節活動致歡迎辭；同一時間，加拿大央行副總裁科齊茨基發表演講。

　　數據方面，下周一6:00am（本港時間．下同），澳洲公布2月製造業採購經理人指數。4:55pm，德國公布2月製造業採購經理人指數。5:30pm，英國公布2月製造業採購經理人指數。10:45pm，美國公布2月製造業採購經理人指數。11:00pm，美國公布2月ISM製造業指數，料由52.6降至51.8。

　　在本港，下周日（1日）公布業績的公司有:攜程集團-S(09961)等。

　　下周一公布業績的公司有:MINIMAX-WP(00100)、十方控股(01831)、和譽-B(02256)、塗鴉智能-W(02391)等。

　　下周二（3日）公布業績的公司有:創科實業(00669)等。

　　下周三（4日）公布業績的公司有:統一企業中國(00220)、山水水泥(00691)等。

　　下周四（5日）公布業績的公司有:京東物流(02618)、京東健康(06618)、京東集團-SW(09618)、嗶哩嗶哩-W(09626)等。

　　下周五（6日）公布業績的公司有:中興通訊(00763)、科濟藥業-B(02171)等。

　　此外，明日佳鑫國際資源(03858)將有基石投資者持股解禁，下周一奧克斯電氣(02580)將有基石投資者持股解禁。
《經濟通通訊社27日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

下一篇新聞︰27/02/2026 19:19  《日入而息》政府下年度推9幅地涉6650伙，新世界中期虧損收窄至37億元

其他
More

27/02/2026 17:27  《外圍焦點》英倫銀行首席經濟學家發表演講，美國公布ＰＰＩ等…

27/02/2026 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２６６３３點，升２５點，高水２點

27/02/2026 16:46  即月期指最後交易價２６６０８升２４１點，成交８７１３４張

27/02/2026 16:31  即月期指最後交易價２６６０８升２４１點，低水２３點

27/02/2026 15:16  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６９０２﹒０，跌１８點

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

預算案 | 陳美寶：「一換一」取消後配套措施將支持電動車發展

27/02/2026 15:47

2026-27年度財政預算案

定期存款 | 滙豐特選客戶3個月港元定存息率高達2.45厘

26/02/2026 18:02

貨幣攻略

說說心理話

關稅戰｜美貿易代表格里爾：對華關稅鎖定35％至50％區間不變

26/02/2026 09:40

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區