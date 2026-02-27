《日入而息》政府下年度推9幅地涉6650伙，新世界中期虧損收窄至37億元

甯漢豪稱2026/27賣地表將招標9幅住宅地，提供6650伙

新世界(00017)中期虧損收窄至37.3億元，不派息；中期核心經營溢利按年跌18%，淨債務約為1227億元；目前無供股計劃，有信心市況好轉後盈利表現改善

信置(00083)中期純利跌15.8%至15.3億元，息15仙；中期基礎溢利按年跌0.94%至22.2億元，黃永光稱對整體前景仍樂觀，料住宅市場可延續動力

據報巴拿馬檢察官突擊搜查長和(00001)旗下巴拿馬港口公司辦公室

中原CCL按周輕微上升0.01%，連升5周共3.3%近5年首見

陳茂波稱發債只用於基建投資，政府債務水平仍屬非常穩健水平

丘應樺稱預算案注資2億優化BUD專項基金，設一站式平台助內企出海

孫東稱政府撥款加速創科園區發展，帶動更多市場資金參與

許正宇稱預算案兼顧宏觀發展與民生措施，外匯基金轉撥非常態化安排

陳美寶稱「一換一」取消後配套措施將支持電動車發展

施永青料上半年樓價可升近15%，全年達標有餘

據報先正達次季提交上市申請籌780億元，或成10年來最大型新股

字節跳動支持的懂車帝傳最快今年來港上市，籌最多117億元

比亞迪(01211)為港市場預留充足現貨，設特別專線助車主趕及稅務優惠

人行將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從20%下調至零；人行媒體指人民幣走勢存較大不確定性，外貿企業應做好匯率套保

政治局會議表示「十五五」要努力破除瓶頸制約，補強短板弱項；繼續實施更積極財策和適度寬鬆幣策，強化改革舉措與宏觀政策協同；北京市公安局表示兩會期間北京全域禁飛無人機

千問即將發布首款同名AI眼鏡，3月2日開啟預約；三大AI應用春節DAU創新高，千問漲幅最大、與豆包差距縮小