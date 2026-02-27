  • 會員
期貨新聞

27/02/2026 19:19

《日入而息》政府下年度推9幅地涉6650伙，新世界中期虧損收窄至37億元

甯漢豪稱2026/27賣地表將招標9幅住宅地，提供6650伙
新世界(00017)中期虧損收窄至37.3億元，不派息；中期核心經營溢利按年跌18%，淨債務約為1227億元；目前無供股計劃，有信心市況好轉後盈利表現改善
信置(00083)中期純利跌15.8%至15.3億元，息15仙；中期基礎溢利按年跌0.94%至22.2億元，黃永光稱對整體前景仍樂觀，料住宅市場可延續動力
據報巴拿馬檢察官突擊搜查長和(00001)旗下巴拿馬港口公司辦公室
中原CCL按周輕微上升0.01%，連升5周共3.3%近5年首見
陳茂波稱發債只用於基建投資，政府債務水平仍屬非常穩健水平
丘應樺稱預算案注資2億優化BUD專項基金，設一站式平台助內企出海
孫東稱政府撥款加速創科園區發展，帶動更多市場資金參與
許正宇稱預算案兼顧宏觀發展與民生措施，外匯基金轉撥非常態化安排
陳美寶稱「一換一」取消後配套措施將支持電動車發展
施永青料上半年樓價可升近15%，全年達標有餘
據報先正達次季提交上市申請籌780億元，或成10年來最大型新股
字節跳動支持的懂車帝傳最快今年來港上市，籌最多117億元
比亞迪(01211)為港市場預留充足現貨，設特別專線助車主趕及稅務優惠
人行將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從20%下調至零；人行媒體指人民幣走勢存較大不確定性，外貿企業應做好匯率套保
政治局會議表示「十五五」要努力破除瓶頸制約，補強短板弱項；繼續實施更積極財策和適度寬鬆幣策，強化改革舉措與宏觀政策協同；北京市公安局表示兩會期間北京全域禁飛無人機
千問即將發布首款同名AI眼鏡，3月2日開啟預約；三大AI應用春節DAU創新高，千問漲幅最大、與豆包差距縮小
網傳豆包手機助手涉安全漏洞，豆包表示惡意傳播並誇大風險

北水復流入恒指收升249點報26630全周跌轉升，新地績後喜漲7%
　
滬指收升0.39%本月漲1%，連升三月，MSCI指數換馬沒刺激成交
　　　　
歐元最新報1.1796/97，日圓最新報156.06/08
　　
光大水務(01857)全年少賺17%收入減22%，派息降27%至4.22港仙
時代集團(01023)半年虧轉盈1395萬元惟收入維持，派息2港仙
信和酒店(01221)中期純利升19.3%至5185.2萬元，派息1.5仙
尖沙咀置業(00247)中期純利跌13.2%至9.1億元，息15仙
信置(00083)中期純利跌15.8%至15.3億元，息15仙；中期基礎溢利按年跌0.94%至22.2億元，黃永光稱對整體前景仍樂觀，料住宅市場可延續動力
新世界(00017)中期虧損收窄至37.3億元，不派息；中期核心經營溢利按年跌18%，淨債務約為1227億元；目前無供股計劃，有信心市況好轉後盈利表現改善
信義能源(03868)全年純利升27.8%至10.1億人幣，息3.6港仙
信義光能(00968)全年純利跌16.2%至8.4億人幣，息0.8港仙
超大現代(00682)中期虧損擴大至1045.8萬人幣，不派息
　　
錦欣康養向聯交所遞上市申請，去年首九個月少賺近30%
字節跳動支持的懂車帝傳最快今年來港上市，籌最多117億元
金輝集團(00137)附屬Jinhui Shipping全年盈利下跌約48%
據報巴拿馬檢察官突擊搜查長和(00001)旗下巴拿馬港口公司辦公室
長實(01113)今年部署推4盤，錦田項目視乎申請住宅樓花預售同意書進度
恒基(00012)營業二部年內將推售逾1700伙應市，首推紅磡庇利街項目；恒基營業(一)部今年暫套現40億，年內推2000伙應市；恒基(二)部料今年推4盤逾1700伙，首季推庇利街項目涉1300伙
灣區發展(00737)1月廣深高速公路月總路費收入按年升15%
商湯(00020)推出美顏智能體，賦能視頻直播及短視頻平台等多元場景
深圳控股(00604)就出售晶華電子股權發補充公告，涉業績擔保
城建設計(01599)公眾持有H股不足25%，正尋求內資股全流通
石四藥(02005)兩款原料藥獲內地藥監批准在上市製劑使用；兩款醫療器械產品已獲河北省藥品監督管理局頒發醫療器械注冊證
百度(09888)李彥宏稱核心AI新業務收入佔比快速提升，百度去年AI業務收入達400億元
比亞迪(01211)為港市場預留充足現貨，設特別專線助車主趕及稅務優惠
千問即將發布首款同名AI眼鏡，3月2日開啟預約；三大AI應用春節DAU創新高，千問漲幅最大、與豆包差距縮小
智譜(02513)註冊資本增至約4458萬元，新增多位高管
DHL與京東(09618)將在創新物流與電商領域展開合作，為德國品牌進入中國市場及拓展歐洲業務提供解決方案
中銀香港(02388)協助印度尼西亞政府發行離岸人幣債券，首次參與其歐元公募債券發行
周大福創建(00659)表示不排除未來進一步增持uSmart股權，未有計劃向母公司進一步增持啟德體育園股權
蜜雪冰城全國首家「雪王室內樂園」落地鄭州集團總部，結合「遊玩+購物+體驗」
富昌證券獲證監會升級第1類受規管活動牌照，將支援虛擬資產交易服務
嘉實國際正式推出嘉實中美科技50 ETF
建滔積層板(01888)執行董事張頌鳴已辭任
上海小南國(03666)成「老賴」，被上海法院列為失信被執行人
傳遞娛樂(01326)進一步延遲刊發業績，股份繼續停牌
港交所(00388)歡迎港府再度委任陳健波和車品覺以及委任陳錦榮為港交所董事會成員
順興集團控股(01637)附屬順興機電收到中標通知書
華營建築(01582)潘樹杰辭任公司行政總裁
中石化(00386)郭旭升辭去中國石化總地質師職務
弘陽地產(01996)將提早重組支持協議費用期限延長至3月27日
湖州燃氣(06661)李海笑辭任公司總經理職務，今日起生效
EPRINT集團(01884)許志東將辭任公司財務總監，明日起生效
中國三迪(00910)中期業績延遲於2月28日或之前刊發
　　
政治局會議表示「十五五」要努力破除瓶頸制約，補強短板弱項；繼續實施更積極財策和適度寬鬆幣策，強化改革舉措與宏觀政策協同；北京市公安局表示兩會期間北京全域禁飛無人機
1月底內地電動汽車充電基礎設施共2069.8萬個，同比增近50%
第二艘國產大型郵輪「愛達．花城號」3月中出塢，5月試航、年底交付
教育部落實中小學生每天體育活動最少2小時，大學生每周至少3次鍛煉
中證監規範私募基金信息披露，禁止最低收益承諾等行為
彭博估中國2月PMI表現疲軟，反映春節生產淡季影響
外匯局表示1月中國外匯市場總成交3.93萬億美元
人行2690億逆回購利率持平，淨投放2690億；人行將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從20%下調至零；人行媒體指人民幣走勢存較大不確定性，外貿企業應做好匯率套保
人大常委會會議閉幕，應急管理部長王祥喜免職，5上將被罷免代表資格
許家印侄子廣州豪宅司法拍賣，逾5000萬元成交
內地多家銀行爭搶兒童客戶，推出低門檻高息產品
萬達繼續賣資產，上海顓橋萬達廣場20.48億元易主
網傳豆包手機助手涉安全漏洞，豆包表示惡意傳播並誇大風險
魅族表示暫停國內手機自研硬件項目，轉型AI驅動軟件方向
瑞幸咖啡去年第四季淨利降39%，外賣大戰致配送成本激增近1倍
領克高管就語音助手誤關車頭大燈釀車禍致歉表示已優化語音控制方案
據報先正達次季提交上市申請籌780億元，或成10年來最大型新股
影石創新表示所涉337調查終結，產品在美國進口和銷售不受限
中基協截至1月末公募基金整體規模合計37.77萬億元
上交所對汐泰投資予以監管警示，涉參與IPO網下詢價過程中違規
　　
中國停止對加拿大油渣餅、豌豆、龍蝦、蟹加徵反歧視關稅
中國外交部指美國防部以「中國威脅」為借口，加強亞太軍事部署
　　
波蘭擬禁止15歲以下兒童使用社交平台
巴基斯坦與阿富汗衝突升級，巴軍空襲阿國首都喀布爾
伊朗外長阿拉格齊稱第三輪美伊談判取得良好進展
美國能源部長賴特稱印度將成為委內瑞拉石油新買家
保德信表示美關稅政策調整對經濟影響料有限，最深遠影響在於不確定性；希拉莉美國國會作證稱對愛潑斯坦犯罪行為不知情
　　
日本政府將向晶片製造商Rapidus提供2500億日圓新資金
現代汽車擬在韓國AI和機械人領域投資63億美元
金融科技公司Block宣布AI重組，裁員超過4000人
Netflix退出華納兄弟探索競購戰，派拉蒙天舞料成贏家
　　
陳茂波稱發債只用於基建投資，政府債務水平仍屬非常穩健水平
丘應樺稱預算案注資2億優化BUD專項基金，設一站式平台助內企出海
孫東稱政府撥款加速創科園區發展，帶動更多市場資金參與
許正宇稱預算案兼顧宏觀發展與民生措施，外匯基金轉撥非常態化安排
陳美寶稱「一換一」取消後配套措施將支持電動車發展
彭博朱懌稱市場信心恢復，預計今年香港經濟增長3.4%
惠譽稱預算案顯示出港府更具增長導向的財政立場，香港近期財政表現優於預期
花旗料今年本港GDP增長3.2%，未來五年政府資本赤字料持續因基建等需大量投資
　　
律政司稱行政長官已委任譚衛兒為法改會新成員，任期三年
李鎮強獲委任為監警會副主席，簡慧敏任成員
羅淑佩稱再大幅修改幻彩詠香江或事倍功半，全新光影表演將取代
EX.IO今上架由泰康開泰美元貨幣基金代幣化份額
入境事務處放寬經常訪港旅客登記使用e-道服務資格及簡化登記程序
銀聯國際表示新春期間香港地區消費市道保持暢旺，本地及內地跨境旅客北上南下消費活躍
中原CCL按周輕微上升0.01%，連升5周共3.3%近5年首見；施永青料上半年樓價可升近15%，全年達標有餘
房屋局就最後一份「簡約公屋」合約招標，涉馬鞍山855個單位
金管局表示今年1月新批出按揭貸款額按月增加8.6%至217億港元；今年1月港元存款升1.3%，人民幣存款升3.5%
本港1月出口升33.8%，進口升38.1%，勝預期
甯漢豪稱2026/27賣地表將招標9幅住宅地，提供6650伙
即月期指最後交易價26608升241點，成交87134張

其他
