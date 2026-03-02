《外圍焦點》加拿大央行副總裁發表演講，英美公布製造業PMI

受通脹數據超乎預期及科技板塊疲弱的雙重打擊，美股上周五(27日)遭遇沉重沽壓，三大指數全線下挫。道指收市跌521.28點或1.05%，報48977.92點；標指跌29.98點或0.43%，報6878.88點；納指跌210.17點或0.92%，報22668.21點。港股方面，恒生指數收市報26059，跌570點或2.1%，成交3577億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:30pm，英倫銀行貨幣政策委員會委員泰勒在挪威央行參與專題討論；同一時間，澳洲央行助理總裁亨特在挪威央行會議上發言。10:00pm，歐洲央行總裁拉加德在國際婦女節活動致歡迎辭；同一時間，加拿大央行副總裁科齊茨基發表演講。



數據方面，今日5:30pm，英國公布2月製造業採購經理人指數，料由51.8升至52。今晚10:45pm，美國公布2月製造業採購經理人指數，料由52.4降至51.4。11:00pm，美國公布2月ISM 製造業指數，料由52.6降至51.5。



在美國，今日公布業績的公司有：塗鴉智能(US.TUYA)、逸仙電商(US.YSG)等。

《經濟通通訊社2日專訊》