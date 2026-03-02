即月期指最後交易價25887跌721點，成交129468張

即月期指最後交易價25887，跌721點，低水173點，成交129468張。即月國指期貨最後交易價8654，跌225點，低水48點，成交133941張。另外，即月科指期貨最後交易價4965，跌176點，低水24點，成交184130張。
《經濟通通訊社2日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
02/03/2026 16:46
即月期指最後交易價25887，跌721點，低水173點，成交129468張。即月國指期貨最後交易價8654，跌225點，低水48點，成交133941張。另外，即月科指期貨最後交易價4965，跌176點，低水24點，成交184130張。
《經濟通通訊社2日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
上一篇新聞︰02/03/2026 16:53 《外圍焦點》加拿大央行副總裁發表演講，英美公布製造業ＰＭＩ
下一篇新聞︰02/03/2026 16:31 即月期指最後交易價２５８８７跌７２１點，低水１７３點
02/03/2026 18:04 《中國要聞》上期所、上期能源：中東局勢複雜多變，市場波動較…
02/03/2026 17:20 【夜期時段】即月期指最新報25995點，升108點，低水65點
02/03/2026 15:06 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６７９５﹒５跌９３﹒…
02/03/2026 09:15 期指低開３４１點報２６２６７，國指期貨跌１０１點報８７７８
02/03/2026 09:03 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８２５﹒５跌６３﹒…
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
IPON