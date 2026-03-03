即月期指最後交易價25655跌232點，低水113點

即月期指最後交易價25655，跌232點，低水113點，暫成交111832張。即月國指期貨最後交易價8591，跌63點，低水18點，暫成交118105張。另外，即月科指期貨最後交易價4858，跌107點，低水19點，暫成交208336張。

《經濟通通訊社3日專訊》