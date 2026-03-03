  • 會員
期貨新聞

03/03/2026 17:20

【夜期時段】即月期指最新報25561點，跌94點，低水207點

　　即月期指在夜期時段開市報25642點，跌13點，低水126點，最新報25561點，跌94點，低水207點，合約成交1577張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報8585點，跌6點，低水24點，最新報8564點，跌27點，低水45點，合約成交1641張。
《經濟通通訊社3日專訊》

