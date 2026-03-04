  • 會員
期貨新聞

04/03/2026 16:46

即月期指最後交易價25132跌523點，成交154447張

　　即月期指最後交易價25132，跌523點，低水117點，成交154447張。即月國指期貨最後交易價8473，跌118點，低水11點，成交155872張。另外，即月科指期貨最後交易價4818，跌40點，低水12點，成交218473張。
04/03/2026 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２５２１０點，升７８點，低水３９點

04/03/2026 15:07  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６７８９﹒２５跌３５…

04/03/2026 09:15  期指低開２９８點報２５３５７，國指期貨跌８５點報８５０６

04/03/2026 09:05  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８２１﹒２５跌３﹒…

04/03/2026 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２３１０１１張增３７４８張

